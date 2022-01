La Edad Dorada retrata el “capitalismo con esteroides”

The Gilded Age (ALISON COHEN ROSA)

La nueva serie de la HBO llamada The Gilded Age -del creador de Downton Abbey, Julian Fellowes- traslada la reconocida ambientación de época a Nueva York e inunda la ciudad de dinero. Obsesionado con la etiqueta y las convenciones de los más ricos, Fellowes construye personajes desde los cimientos del estilo, preocupándose por todos aquellos que, mirando por encima del hombro, nos muestran el significado del poder social. Pero mientras que Downton Abbey se centra en gran medida en la dinámica entre los ricos Crawley y su personal, The Gilded Age trata de la dinámica entre el viejo y el nuevo dinero. El viejo dinero está representado por las hermanas Agnes van Rhijn (Christine Baranski) y Ada Brook (Cynthia Nixon). Agnes es viuda y Ada nunca se ha casado, así que las dos viven solas en una gran casa hasta que se les une su joven sobrina Marian Brook (Louisa Jacobson), que se traslada desde Pensilvania tras la muerte de su padre.

Metro tuvo la oportunidad de hablar con las dos primeras actrices.

P: ¿De qué trata La edad dorada?

CB (Christine Baranski): Creo que a la gente le llama la atención el retrato del capitalismo con esteroides que fue realmente la Edad Dorada. Esta concentración de construcción, expansión y gasto de dinero era un despliegue tan fastuoso de riqueza excesiva que la gente lo encontraría resonante porque en nuestra época tenemos exhibiciones de lujo de un nivel insano mientras hay otras personas que no pueden pagar sus facturas. Hay similitudes en la desigualdad dentro de la sociedad.

CN (Cynthia Nixon): Muchos de los temas que vemos en la serie están vivos hoy en día. Las mujeres intentan luchar por los derechos civiles. Entonces no tenían derecho a voto, aunque tenían mucho poder. Vemos lo estricta que era la sociedad de clases y la enorme disparidad económica en la Edad Dorada. Así que, del mismo modo que los personajes de nuestra serie exhiben el dinero del auge de la revolución industrial, ahora tenemos el auge de la tecnología y los grupos pueden construir el poder con su dinero.

P: ¿Representaron a personajes reales?

CB: Que yo sepa, el mío es un personaje ficticio, quizá una amalgama de algunas mujeres reales que vivieron en esa época. No creo que sea una sola persona. Cynthia, ¿qué opinas?

CN: No. Creo que nuestros personajes están muy disfrazados. Somos los vecinos de la calle, muy basados en la imitación de la gente de la época. Pero para Julian (Fellowes) era importante tomar prestadas algunas vidas de personas notables. Quería tener la flexibilidad creativa para desviarse de los detalles biográficos de sus vidas. Creo que él se inspiró en gran medida en personajes reales, pero creo que las hermanas Brooke fueron creadas a partir de la vida cotidiana.

P: Ya trabajaron juntas en el pasado y ahora vuelven a hacerlo...

CB: Sí, ella interpretó a mi hija en la universidad y fue increíble y ahora es jodidamente maravilloso que sea mi hermana. El tiempo nos alcanzó y ahora volvemos a trabajar y nos adoramos. Me siento muy cómoda trabajando con Cynthia como actriz, además de trabajar con Gillian. Soy una mujer afortunada.

CN: Cuando eres un niño y trabajas en un mundo de adultos, todos te parecen adultos. No me pasó cuando Christine interpretó a mi madre. Ciertamente, nos llevábamos muy bien en aquella época y seguimos en contacto, y ella siempre ha sido un modelo a seguir para mí. No hay mejor actriz en el mundo en cuanto a su alcance y también al trabajo detallado en cada uno de sus proyectos. La admiro mucho como actriz y la forma en que vive su vida, la forma en que es esposa, madre y abuela.

P: ¿Qué tan difícil fue trabajar durante la pandemia?

CB: Tenía un calendario muy estricto para rodar esta serie y tuvieron que rodar todas mis escenas en el transcurso de unas pocas semanas. Cynthia y yo teníamos que hacer tres escenas al día y de repente nos encontrábamos creando los personajes con una gran cantidad de exposición y sentíamos que estábamos en todas las escenas. Trabajábamos muy duro y, debido a COVID-19, teníamos que someternos a pruebas todos los días, y cuando no actuábamos teníamos que ponernos una mascarilla en cuanto decían “corten”. Teníamos que volver a ponernos una máscara y nos trasladábamos a esos pequeños cubículos de plástico fuera del estudio de sonido, donde podíamos quitarnos las dos mascarillas. Recuerdo esa época con los actores vestidos con esos trajes gigantescos sentados en casitas de plástico como si fuéramos animales de zoológico. Era muy extraño.

CN: Estábamos en medio de la pandemia y se suponía que íbamos a empezar en marzo de 2020 y lo retrasamos casi hasta octubre. Para entonces ya habíamos pasado por las partes más duras del confinamiento, así que poder volver a trabajar fue un regalo increíble. Después de un tiempo tremendo de aislamiento, volver a estar con viejos amigos y compañeros fue una alegría.

P: Las hermanas son una buena yuxtaposición, ¿fue una dinámica agradable de interpretar?

CB: Sí, me encanta la relación entre estas dos mujeres tan diferentes y al mismo tiempo tan cercanas. Es una relación muy protectora y muy cariñosa.

CN: La relación entre las hermanas es divertida y deliciosa, la dinámica de poder es muy fuerte... Son muy opuestas en cuanto a puntos de vista y a sus objetivos y deseos, pero son un frente unido. Y creo que Ada es consciente de que Agnes es la líder por muchas razones.

P: Christine, ¿qué retiene a su personaje en el pasado?

CB: Está horrorizada por el cambio. No entiende a las personas que no tienen los mismos valores y se mueven sólo mostrando dinero, comprando su camino en las sociedades sin importarles en absoluto las cuestiones internas del sistema que creen que funciona. No se definen por el dinero. Le horroriza y puede ver el futuro. Y bueno, mira donde estamos con el capitalismo rampante que está destruyendo nuestro mundo y nuestra cultura. Un mundo definido por el dinero es muy precario.

P: ¿Incorporó sus propias experiencias al personaje?

CB: Sí. Soy de una cultura inmigrante. Me crié en un barrio muy blanco y católico polaco de Nueva York. Sé cuál es el lado bueno de esa comunidad, porque hay mucha fuerza, pero también un tribalismo y una xenofobia innatos que hay que condenar. Mi mundo se abrió de par en par cuando fui a talleres de teatro y conocí a gente diferente de la ciudad con otros orígenes. Pero recuerdo lo amenazada que estaba mi madre cuando intentaba salir al mundo y coger dos autobuses para ir a la Universidad de Buffalo. Era un tipo de sistema muy estricto, si eres criado durante doce años por monjas católicas polacas tienes una mentalidad definida. No me arrepiento porque fue una oportunidad para rebelarme contra eso. Sentí un poder maravilloso al poder decir “no” y dejar todo eso.

