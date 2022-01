Conoce la historia de Candace Bushnell, la mujer que inspiró a Carrie Bradshaw en la vida real

Solo los verdaderos fanáticos de Sex and the City saben que la protagonista, Carrie Bradshaw, en realidad es una representación en la ficción de una famosa escritora en Nueva York llamada Candace Bushnell.

Al mejor estilo del personaje de Sarah Jessica Parker, la autora se volvió todo un éxito en la década de los noventa gracias a sus columnas de sexo y aventuras, que luego se convirtieron en la afamada serie y películas.

La historia de Candace Bushnell, la Carrie Bradshaw de la vida real

De acuerdo con Vogue, es una periodista y escritoria de origen estadounidense que buscando disfrutar de su vida y alcanzar el éxito profesional se desplazó hasta la Gran Manzana.

Primero, lo intentó como actriz y al ver que nada importante sucedió, buscó trabajo como escritora freelance. A partir de ese momento todo cambió pues fichó por The New York Observer, que en la serie original es representado como The New York Star.

Y sí, también se hacía llamar Carrie. Ese era un pseudónimo que utilizaba para proteger su identidad y que su familia no conociera ese lado tan íntimo del que escribía.

En esa metrópoli poco a poco empezó a rodearse del jet set del Upper East Side, grandes diseñadores, esposas de los hombres más ricos de la ciudad y su lugar favorito era Studio 54 en Broadway, conforme con el mismo medio.

De igual manera, así como Carrie Bradshaw, Candace Bushnell no se conformó con el éxito en el periódico y también se probó escribiendo los exitosos libros Lipstick Jungle, 4 Blondes y The Carrie Diaries, una precuela de Sex and the City que narra la juventud de Carrie Bradshaw.

También fue colaboradora de la revista Vogue y hasta conoció a su Mr. Big. Se trata de el empresario del mundo editorial Ron Galotti, con quien se rumora vivió su romance.