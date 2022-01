Actriz revela cómo Marilyn Manson la violó frente a las cámaras

Los relatos de abuso sexual y psicológico por parte de Marilyn Manson siguen aumentando su expediente.

Evan Rachel Wood se encargó de dejar al descubierto al cantante en 2021 cuando denunció que abuso de ella en el pasado, ahora casi un año después decidió contar algunos detalles.

Las acusaciones las hizo en la primera parte del documental Phoenix Rising, que se estrenó en la noche del domingo 23 de enero en el Festival de Cine de Sundance.

La actriz reveló que fue en 2007 cuando Brian Warner, nombre real del famoso, la violó frente las cámaras de grabación durante el rodaje del videoclip ‘Heart-Shaped Glasses’, que ambos protagonizaron.

La famosa aseguró que las cláusulas del contrato eran totalmente distintas pues solo se había comentado que había una escena de sexo simulada, pero termino siendo real.

“No fue para nada como creía que iba a ser. Hicimos cosas que no eran lo que me habían propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulada, pero cuando las cámaras comenzaron a grabar empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca habría accedido a eso. Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida. Nunca había estado en un set tan poco profesional hasta ese día”, explicó.

Evan conoció al intérprete con apenas 18 años en una fiesta en Los Ángeles, en 2007 anunciaron su relación, mismo año en el que fue filmado el vídeo Heart-Shaped Glasses.

Asimismo, confesó que no supo reaccionar en ese momento al sentirse vulnerada, sola y desprotegida con apenas 19 años y el 38.

“Era un caos total y no me sentía segura. Nadie se estaba preocupando por mí. No sabía cómo defenderme a mí misma o cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para nunca responder, solo seguir hacia adelante. Me sentí asquerosa, como si hubiera hecho algo vergonzoso y me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Me forzaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer crimen conta mí y fui básicamente violada en cámara”, contó.

