La Academia publicó la lista de cintas elegibles para un Oscar como Mejor Película este 2022

A pesar de los estragos que está haciendo la variante Ómicron en Estados Unidos, la Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha decidido seguir adelante con la ceremonia de los Oscar de 2022 y poco a poco han ido revelando más información sobre esta edición, hace poco hicieron pública la lista de films elegibles a la categoría principal.

Desde 1929 los premios Oscar son el pináculo del mundo cinematográfico, a lo largo de las décadas se han convertido en el logro más importante en la carrera de cualquier profesional de la industria y a pesar de haber estado durante mucho tiempo centrados mayormente en películas de Hollywood, durante los últimos años se han abierto al mundo.

Luego de mucha espera, La Academia por fin revela la lista de películas elegibles a Mejor Película para los Oscar 2022

Año a año cientos de películas pelean por un puesto en los premios, obtener tan solo una nominación, por muy poco que parezca, puede hacer explotar la carrera del equipo de tras de la cinta premiada. Por lo que, la pequeña estatuilla dorada se ha convertido en una de las posesiones más codiciadas de la industria del cine mundial.

A pesar de que a lo largo del año hay otras premiaciones, tanto en festivales como en ceremonias, como es el caso de la prestigiosa Palma de Oro del festival de cine de Cannes o los Bafta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, los premios Oscar siempre se han mantenido en la cima de la importancia.

A pesar de que esta temporada de premios se ha visto fuertemente afectada por la variante Ómicron del Covid-19, la Academia quiere mantener viva la tradición de los Oscar y para ello han publicado una lista que contiene las 276 películas que se consideran elegibles para el premio de Mejor Película, el más codiciado de la ceremonia.

Muchas modificaciones fueron hechas por parte de la Academia con respecto a sus criterios para determinar si una película es elegible, pero lo que no ha cambiado es la calidad entre las seleccionadas, entre ellas se encuentra “Spiderman: No Way Home” que podría significar una nueva aparición de Marvel Studios en la categoría.

Por otro lado, otros de los films que hicieron presencia en la lista fueron “the Power of the Dog” y “Don’t Look Up”, ambas producciones de Netflix se han estado perfilando como potenciales candidatas a varios premios de la academia desde sus estrenos, en especial la película de la directora Jane Campion.

“Dune”, “Free Guy” y “F9″ también aparecen como parte de la lista, demostrando que las grandes producciones del 2021 podrían hacerse un lugar en los premios, pero conociendo a la Academia, probablemente solo “Dune” pueda concretar nominaciones e inclusive, por las buenas críticas, llevarse a casa alguna estatuilla.

El cine internacional también hace presente y puja para tener lugar en los Oscar

No es un secreto para nadie que, desde hace ya varios años, la Academia se ha estado abriendo a la posibilidad de tomar en cuenta una muestra de cine más internacional, cosa que se confirmó por completo luego de que la película coreana “Pararite” ganara mejor película. Este año no será la acepción para el cine fuera de Estados Unidos.

La japonesa “Drive My Car”, “A Hero” del director Asghar Farhadi, “The Hand of God” de Italia y la mexicana “Una Película de Policias” también hicieron presente en la lista y esperan poder lograr alguna nominación para el 27 de marzo.

