Robert Pattinson sigue cosechando éxitos y ya suma un ambicioso proyecto a la lista

Robert Pattinson es probablemente mejor conocido por su interpretación del vampiro adolescente Edward Cullen en la franquicia de películas Twilight y aunque esa actuación hizo que nadie lo tomara en serio, poco a poco ha demostrado por qué merece ser tomado en cuenta.

Mientras que Kristen Stewart, su co protagonista en la saga sorprendió a todos con su interpretación de la princesa Diana en la cinta “Spencer”, Pattinson lo ha hecho con su participación en cintas como “El Faro” y próximamente “The Batman”.

Robert Pattinson

El actor ha dado lo que probablemente sea su mejor actuación en The Devil All The Time de Netflix, y será con The Batman que muestre su lado más oscuro y retorcido pues según cuentan, será una historia “perturbadora”.

Mientras que todos siguen discutiendo si será o no digno se llevar el traje del llamado “Caballero de la noche”, Pattinson sigue sumando éxitos a su carrera.

Parasite

Y es que Bong Joon-ho, director de Parasite ya lo está considerando para su próxima producción.

El surcoreano arrasó en los Oscar en febrero de 2020 así que definitivamente tiene algo grande bajo la manga y no por nada tiene a Pattinson en la mira.

Joon-ho dirigirá a Robert en una adaptación de ciencia ficción de la próxima novela Mickey7 de Edward Ashton. La película será realizada por Warner Bros, el estudio que también contrató a Pattinson para “The Batman”.

Según St Martin Press, la novela de Ashton trata sobre un empleado prescindible de una empresa enviada a colonizar un mundo de hielo llamado Niflheim. Una vez ahí, intenta evitar que su clon de reemplazo, apodado Mickey 8, ocupe su lugar.

Bong también está trabajando con WarnerMedia en una serie limitada de HBO basada en Parasite.

Otras producciones de Bong incluyen Snowpiercer, The Host, Okja y Barking Dogs Never Bite.

La reputación de Pattinson y su ascenso a la cima

Robert Pattinson

Rob Pattinson comenzó su carrera con un papel pequeño pero memorable en la saga de Harry Potter. Dio vida a Cedric Diggory, uno de los galanes de Hogwarts y cuya participación da pie a uno de los momentos más tensos y dramáticos.

Tres años más tarde, Pattinson consiguió el papel que lo convirtió en un rompecorazones adolescente: Edward Cullen, en Twilight. A pesar de tener a los fans de la saga enloquecidos, él mismo dijo odiar todo lo que tuviera que ver con la franquicia.

Sin embargo, si no fuera por esa actuación, es posible que el actor nunca hubiera tenido la oportunidad de brillar como lo hace ahora.

Pronto optó por buscar papeles más serios, consiguiendo el western distópico australiano, The Rover. En la cinta, Robert realmente se zambulló en su papel, dándole a su personaje gran profundidad y corazón, haciendo que el final de la película fuera mucho más desgarrador de lo que podría haber sido si otro actor hubiese estado en su lugar.

Después de esa cinta, Pattinson tuvo papeles secundarios en películas independientes más contundentes como Maps to the Stars y Childhood of a Leader, pero fue con Good Time que demostró ser uno de los mejores actores jóvenes del momento.

A pesar de que no ha tenido ninguna mención de La Acdemia, es claro que el actor está perfilándose para un Oscar pronto. Cintas como The Lighthouse y High Life lo han llevado a ser considerado por importantes directores.