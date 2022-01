Este es el vestido más lujoso de Carrie Bradshaw: cuesta 80 mil dólares y solo lo vistió dos veces

Carrie Bradshaw El reboot de Sex and the City rescató uno de los looks más hermosos que llevó en la pantalla Sarah Jessica Parker.- Instagram.

And Just Like That, el reboot que preparó HBO Max para recordarnos los mejores tiempos de Sex and the City, ha servido para despertar la nostalgia mostrándonos a las protagonistas en sus 50 años, incluida la emblemática Carrie Bradshaw.

Quizás por esta razón, la producción de la miniserie se atrevió a rescatar uno de los vestidos más memorables de toda la historia, que apenas la escritora y amante de la moda llevó en dos oportunidades ¡y que cuesta 80 mil dólares!

La elegante pieza reapareció en el séptimo episodio divulgado el pasado jueves 20 de enero y la propia Sarah Jessica Parker, actriz que le da vida a Bradshaw, compartió el emotivo momento.

Así es el vestido más caro de Carrie Bradshaw

De acuerdo con People, esta prenda solo la habían vistos los fans en el episodio final de la versión de los noventa. Es un diseño de la casa Versace y se convirtió en el favorito de la diseñadora de vestuario de aquella época, Patricia Fields.

“Ese vestido es enorme. Puse ese vestido sobre la cama y lo cubrió completamente. Fue un momento perfecto como de princesa”, le contó a Entertainment Weekly la experta.

En And Just Like That, Carrie se encontraba organizando su inmensa colección de ropa de diseñador y de repente le enseña el impactante vestido gris, cargando de volumen y volantes a su amiga Seema.

“Es de Versace. Solo lo he usado dos veces. Una vez en París. Y una vez aquí, sólo por diversión. Me senté en esa ventana y comí una bolsa entera de palomitas”, dice el personaje que le da vida a la serie.

Spoiler alert: más adelante, la ahora locutora de un podcast asegura que lo heredará la hija de su gran amiga, Charlotte, por haberla ayudado a catalogar las piezas únicas de su closet pues ella ya no tiene intenciones de lucirlo de nuevo.