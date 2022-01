Ricardo Arjona celebra 58 años más atlético y guapo que nunca

Con 58 años de edad recién cumplidos, el famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona está más atlético y guapo que nunca. La publicación de varios videos en su cuenta en Instagram desató la pasiones de sus fans.

El pasado 19 de enero, Arjona publicó varias historias con motivo de su cumpleaños y sus fans inundaron la red social de piropos.

“Usted le pone vida a los años Señor y está cada vez más bueno, la verdad no es falta de respeto 😂❤”, “Feliz cumpleaños al hombre que más he amado y más amare en mi vida aunque no lo conozca tanto”, “Feliz cumpleaños papi, los años cumplen contigo😍😍 mira estás como el vino ❤️ solo dime gracias y ya muero 😍😍❤”, son algunos de los mensajes que escribieron sus fanáticas en la red social.

En su último post de Instagram, el cantante de “Fuiste Tú”, “Quién Diría” y “Señora de las Cuatro Décadas”, publicó un video desde Antigua Guatemala donde ensaya para su próxima gira por Europa, que lleva por nombre “Blanco y Negro”.

“Gracias por sus mensajes de afecto. Yo ya no cumplo años, los años tienen que cumplir conmigo. Soldado Raso, nunca deje de serlo. Entre música y canciones otra vuelta al sol”, escribió Arjona a propósito de su 58 cumpleaños.

Puesta del sol sensual

Arjona para mostrar la puesta del sol desde su casa se dejó ver sin camisa, lo que alborotó aún más a su fanaticada, pues a su edad el hombre no es solo guapo sino que muestra un cuerpo atlético.

“No sé, no puedo ver el atardecer....me distrae tu pecho😍😍😍😍😍”, “Yo también te quisiera visitar todas las tardes😊”, “Después de este video puedo confirmar qué hay algo que me gusta más que ver el atardecer 😍😍❤️”, “Me bastó ver a tí desnudo... mejor que el atardecer chapin, perdona ❤️🔥😍”, otros de los atrevidos mensajes que recibió el cantante.

Desde hace décadas Arjona es una de las voces más importantes de la música latina, con millones de personas que lo escuchan y lo aman en todo el mundo, reseñó la revista People.

El guatemalteco ha vendido más de 20 millones de copias de discos a lo largo de su carrera y ha sido galardonado en varias oportunidades con premios Grammy, Latin Grammy y Billboard, entre otros.