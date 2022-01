Actores que estaban en el olvido y volvieron a la fama gracias a Netflix

Netflix se ha encargado de rescatar la trayectoria de algunos actores que habían quedado en el olvido por Hollywood.

Ya sea por la edad o por no encajar en otros papeles ellos se alejaron de los flashes y los set de grabaciones pero volvieron al estrellato.

Famosos que volvieron a actuar gracias a Netflix

Sandra Bullock

Una de las actrices favoritas en la década de los 90 y del 2000 gracias a su actuación en películas como ‘Miss Congeniality’.

Sus apariciones fueron decayendo con el paso del tiempo y fue el gigante del streaming quien se encargó de rescatarla en 2018 con la película ‘Bird Box’, la segunda más vista en la plataforma.

El pasado 2021 regresó de nuevo protagonizando ‘Imperdonaleble’ y se espera para este 2022 el estreno de ‘La Ciudad Perdida’.

Ralph Macchio

El recordado Daniel Larusso saltó a la fama en los 80′ con las películas de ‘The Karate Kid’ a pesar de su talento no se pudo ver en otras producciones sino hasta 2018 cuando ‘Cobra Kai’ comenzó como una serie web de YouTube y Macchio regresó a su rol de Larusso.

Gracias al éxito de la serie, Netflix se hizo con los derechos y el 31 de diciembre de 2021 lanzó su cuarta temporada con miras a una quinta.

Winona Ryder

La actriz brilló en los años 90 con producciones como ‘Beetlejuice’, ‘Little Women’ y ‘Autumn in New York’, sin embargo, luego de robar una tienda su imagen quedó opacada al punto de no recibir más contratos.

Luego de unos cuantos años alejada de los libretos apareció en la producción original de Netflix ‘Stranger Things’ en 2016 como Joyce Byers.

La famosa recobró el éxito y desde entonces ha conseguido premios Emmy, Globo de Oro y Grammys.

Rosario Dawson

En los 2000 su ascenso era imparable tras sus apariciones en películas como ‘Men in Black II’, ‘Seven Pounds’ y ‘Sin City’ pero se fue alejando de las grandes producciones poco a poco.

Fue la serie ‘Jessica Jones’ con la que decidió volver y mostrar su talento, esta vez como la enfermera Claire, rol que interpretó en ‘Daredevil’ ‘Luke Cage’ y ‘Iron Fist’.

Chloë Grace Moretz

La famosa comenzó en el mundo de la actuación con apenas 6 años interpretando a Mindy McCready (Hit-Girl) en ‘Kick-Ass’ de 2010 y aunque luego estuvo en algunas producciones el impacto que generaba era muy poco.

Este 2022 volvió al rada de la fama al estelarizar ‘Mother/Android’, la cual se mantiene entre las más vista de la plataforma.

Rupert Grint

Luego de la exitosa saga ‘Harry Potter’ donde formó parte del trío de amigos interpretando a Ron Weasley mantuvo su carrera como actor, pero nunca con tal éxito.

Ahora prepara su regreso triunfal con la de su próxima serie de horror en Netflix, llamada ‘Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities’.