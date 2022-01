Abuelito da una lección de amor eterno al pedirle todos los días a su esposa que sea su novia

Las redes sociales están plagadas de videos que muestran momentos emotivos que nos recuerdan que no todo son malas noticias.

En TikTok, la usuaria @mollymollzi compartió el tierno momento en el que un hombre mayor le propone a su esposa ser su novia.

“Serías mi Valentín? No tienes opción”, dice el hombre, mientras se acerca con una carta. “¿Tú qué crees? He sido tu Valentín por 64 años”, responde la mujer para luego darle un beso en la mejilla. “Te amo, no puedo vivir sin ti”, lee.

“Eres el mejor Valentín que he tenido”, dice la mujer. “Haces girar mi mundo”, responde el hombre.

Aunque no hay muchos detalles, en la descripción revela que llevan 64 años de casados, lo que nos hace soñar con un amor eterno como el suyo.

“Cuando dijo “tú haces que mi mundo gire”. “Esto es hermoso. Soy terminal y tengo mucho miedo de dejar a mi esposo. Sólo espero un milagro para poder seguir siendo su enamorada”. “¡¡¡DIOS MÍO!!! Ahora esto es verdadero AMOR puro!!! ¡Simplemente adorable!”. “Necesitamos más videos de este tipo que se vuelvan virales, no ningún chico de la isla o esa otra chica que no sabe hablar”. “Es triste que ya no veremos historias de amor como esta. cuando me encuentro con una pareja así puedo escuchar durante horas las historias que cuentan”, se lee en los comentarios.

Viral

Todos merecemos un amor que no se vaya nunca

Nos merecemos el tipo de amor “a la antigua”, de esos que tuvieron nuestros abuelos, de los que vemos en las películas en las que se mandaban serenatas.

Merecemos un tipo de amor que nos diga mucho y al mismo tiempo nada, pues con las acciones más pequeñas deja todo claro.

Mereces ser amada por alguien que entienda que estás llena de matices y que todos son hermosos. Porque el amor se trata de encontrar la belleza en lo bueno y lo malo para entonces trabajar juntos en lo que pueden mejorar para ambos.

Mereces ser amada por alguien que te acompañe en los momentos de luz pero sobretodo en los de oscuridad. El amor de verdad es incondicional y complementario; no mereces menos que eso.

Quédate siempre con quien te haga sentir un apoyo cuando sientas que estás por caer y quien te impulse a seguir tus sueños, no importa cuán locos sean. Porque en esa persona encontrarás un equipo, no sólo un estatus. Quédate siempre con quien llegue para quedarse toda la vida, no sólo un momento de pasión o de compañía cuando se sientan solos.