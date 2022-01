J Balvin y María Becerra recrean la icónica escena de “Spider-Man” y “Mary Jane”

Sigue la euforia provocada por “Spider-Man”, y ahora J Balvin y María Becerra decidieron recrear la escena del icónico beso entre el superhéroe arácnido y “Mary Jane”, de la primera película de la saga de Tobey Maguire.

Por medio de la cuenta de Instagram del cantante colombiano se mostró el momento, aunque como tal no juntaron sus labios, ya que recordemos que él tiene pareja.

“Spider-Balvin”, escribió el reguetonero en la descripción.

En el fondo de la foto vemos una telaraña con los colores de “Spider-Man”; mientras que Balvin porta una saco rojo alusivo al traje del superhéroe.

Surgieron cientos de comentarios por parte de los fans, quienes aplaudieron el ingenio de los músicos.

En junio de 2021, los cantantes lanzaron el tema “¿Qué más pues?”, con el que se posicionaron en los primeros lugares de popularidad de las tendencias en TikTok.

Surgió una coreografía que consistía en imitar los pasos presentados por Becerra en el video oficial.

En YouTube, el material suma más de 400 millones de reproducciones y se ha convertido en una de las canciones favoritas del público.

Gracias a este sencillo, Balvin y María lograron formar una gran amistad y él ha ayudado a impulsar la carrera de ella.

Esta escena fue presentada en la primera película de la saga protagonizada por Tobey Maguire y Kirsten Dunst, en 2002.

De acuerdo a información revelada por los propios actores, fue una escena muy complicada, ya que el agua de la lluvia se le metía en las fosas nasales al intérprete, mientras que ella tenía problemas para quitar la máscara.

Así que se tuvieron que hacer varias tomas para obtener el resultado que se vio en la pantalla grande.

En una entrevista para la revista “W”, Kirsten confesó sentirse satisfecha de ese momento.

“La forma en que me lo presentaron… me di cuenta de lo romántico y especial que Sam Raimi quería que fuera… Aunque no necesariamente se sentía así con Tobey colgando boca abajo… Estoy orgullosa de ser un parte de eso. Parecía un gran beso”, expresó la actriz.