JLo reveló los problemas de salud que le causó la fama tras la película ‘Selena’

Jennifer Lopez se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo del espectáculo con una amplia carrera como cantante, actriz, modelo, bailarina y empresaria.

A sus 52 años sigue marcando tendencias como todo un icono de la moda, sin embargo, la fama no ha sido un camino fácil para la diva.

En 1997 protagonizó la película de Selena sin saber la fama que alcanzaría y hasta donde llegaría.

La fama siempre tiene un costo y aunque J.Lo ha sabido controlar su vida, alcanzar el reconocimiento mundial tras interpretar a Selena le generó algunos episodios de pánico y ansiedad.

Así lo contó durante una entrevista con la revista W, donde detalló varios puntos que ha vivido en su carrera donde manifestó que su itinerario se vuelve sumamente abrumador y que en ocasiones le produce ataques de pánico.

Estos trastornos los ha enfrentado desde 1997 tras protagonizar Selena y quedar expuesta al público.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice ‘Selena’. Después de esa película, tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”, confesó.

— Jennifer Lopez