Actor se lanza contra Johnny Depp y señala que está sobrevalorado

El actor Brian Cox provocó el disgusto de los fans de Johnny Depp al decir que estaba sobrevalorado y cuestionar su talento. En su libro de memorias ‘Putting the Rabbot in the Hat’, dijo que había rechazado un papel en la película ‘Piratas del Caribe’ debido a que él era el protagonista.

Cox dijo que no quiso formar parte de la saga a pesar de que hubiera ganado mucho dinero. Para él formar parte de la cinta hubiera significado invertir mucho tiempo en ese proyecto y habría perdido todas las cosas buenas que ha hecho.

Sin embargo su declaración más polémica fue su opinión respecto a Johnny Depp y su trabajo. En una entrevista con GQ, Cox dijo que ‘Piratas del Caribe’ es prácticamente el show de Johnny Depp y considera que Depp es muy exagerado en su papel de Jack Sparrow y que es un actor sobre valorado.

Pero su criticismo sobre el trabajo del actor no se limita a la saga de ‘Piratas del Caribe’, ya que también habló de otros proyectos en los que a su parecer no había hecho un buen trabajo de actuación. Por ejemplo en la película ‘El joven manos de tijera’ de Tim Burton.

“En ‘El joven manos de tijera‘, seamos realistas, si vienes con manos así, maquillaje pálido y cicatrices, no tienes que hacer nada, y él no lo hizo. Después ha hecho todavía menos”

Cox también dijo que la carrera de Depp se ha visto eclipsada por los escándalos en los que se ha visto envuelto y se mostró sorprendido porque el público estuviera tan interesado en él.

“Pero la gente lo ama, o lo amaba. Ya no les gusta tanto en estos días, por supuesto.”

El actor no solo habló sin tapujos de Johnny Depp, sino también de el actor Ed Norton. Cox dijo que Norton era “un poco molesto porque se imagina a sí mismo como un escritor y director”.

Cox recordó que en una película de Spike Lee, el actor llegó al set con cambios en el guión. Sin embargo el director no lo permitió e hizo que realizara la escena como estaba escrita originalmente.

Brian Cox también rechazó formar parte de la serie ‘Game of Thrones’, esto no se debía a que no le gustara la historia o los actores, sino a que la propuesta económica que le hicieron no fue de su agrado.

Por otra parte su papel no era tan longevo, así que no habría tenido beneficios de haber estado en la serie, pues su salario no habría aumentado con el tiempo.

El actor confesó que en Hollywood a veces se gana y a veces se pierde, pues a pesar de que él ha rechazado algunos papeles, también ha sido rechazado. Ese fue el caso de Harry Potter. Él audicionó para el papel que obtuvo Brendan Gleeson. Cox piensa que se debió a que en ese momento Gleeson estaba más de moda y así funciona la industria.