La contundente respuesta de Luisa Fernanda W a un usuario que hizo suposiciones referente a sus cirugías

Por medio de su cuenta de Instagram, la influenciadora y pareja del cantante Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, realizó una publicación que llamó la atención de miles de sus seguidores.

Comentarios elogiando a Luisa no se hicieron esperar tras la foto donde se le ve luciendo un top y un pantalón de corte alto, no obstante, una de las opiniones que recibió fue respondida contundentemente por la creadora de contenido, buscando así, dar fin a los rumores que la rodean.

¿Cuál fue el comentario que Luisa Fernanda decidió responder?

“Esa ida al quirófano no solo fueron senos, también un poco de abdomen, pero quedó hermosa y natural”, señaló uno de los usuarios refiriéndose a la última intervención quirúrgica de la celebridad.

No obstante, Luisa dio una respuesta totalmente certera donde ha indicado al usuario y al resto de sus seguidores que nunca ha engañado ni mentido con respecto a sus cirugías, además, pidiéndole que tenga más cuidado con las suposiciones.

“Ojo con lo que inventas o supones. Yo no tengo ninguna cirugía en mi abdomen, ni en mis nalgas ni en ninguna otra parte que no sean los senos y la nariz. Yo siempre toda la vida he tenido muy buen cuerpo, lo que no tenía era senos grandes (...) Tienes que hacer ejercicio y alimentarte muy bien y eso es lo que vengo haciendo. De hecho, después de mi embarazo, mi abdomen se recuperó muy bien gracias a mis cuidados y mi genética”, indicó.