Si algo tiene claro Anahí Puente es que su personaje de Mía Colucci en Rebelde caló en el público desde que se estrenó la exitosa serie en el año 2004.

Cada uno de los personajes logró robar el corazón de sus fanáticos, de allí que Rebelde diera pie al grupo RBD y marcaran un antes y un después en la historia de las teleseries juveniles en el país.

No es extraño que muchos niños fueran bautizados con los nombres del elenco, y no es de extrañar que hasta una peluquería colgara el nombre de “Mía Colucci” —el personaje interpretado por Anahí Puente— como marquesina. Total, Rebelde les pertenece a todos de alguna manera.

Bautizan estética con el nombre de “Mía Colucci” y Anahí lo aprueba

La estética saltó a las redes sociales y causó tanta curiosidad que hasta llegó a las manos de Anahí, quien no se guardó nada para reaccionar al simpático nombre del negocio. Ella misma comentó el post con 3 emoticones de uñas pintadas y retuiteó la fotografía para promocionar el local de belleza, reseñó La República.

Estética Mía Colucci (Agencias)

Con el “visto bueno” de la actriz, el negocio dedicado a la estética seguirá ganando popularidad en un contexto bastante conveniente si tenemos en cuenta que se estrena el reboot de RBD en Netflix, lo que tiene a flor de piel los recuerdos del popular programa producido por Pedro Damián para Televisa.

Se informó que la publicación alcanzó más de 10 millones de reacciones. “No me lo van a creer #RebeldeNetflix #Rebelde #RBD @Anahi”, escribió una usuaria al ver la imagen de la estética.

Alejada de las cámaras

Ninguno de los actores de Rebelde imaginó que estar allí les cambiaría la vida, pues casi todos triunfaron por separado y pudieron disfrutar de fama internacional, ya que la serie y la agrupación musical los llevó a muchos países del mundo.

De la agrupación Rebelde se recuerda que obtuvo certificación de disco de diamante y oro por sus 550 mil copias vendidas. De hecho el tema “Nuestro Amor” logró ser nominado a los Grammy Latinos como mejor álbum vocal pop dúo o grupo.

Sin embargo, como todo en la vida, no todo fue color de rosa. La misma Anahí admitió en el programa Hoy que pasaron situaciones que la llevaron en alejarse un poco del mundo del entretenimiento. “Hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas o que marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso”, manifestó la actriz de 38 años.

En la actualidad, Anahí está casada con el político Manuel Velasco Coello (a quien conoció en el año 2012 cuando era gobernador del estado de Chiapas) con quien tiene dos hijos (Emiliano y Manuel). De su pareja, Anahí ha declarado: “Admiro su integridad porque me ha demostrado ser un hombre con valores y principios. Me encanta el lugar que le da a la familia y el amor con el que trata a su madre. Admiro la fortaleza que tiene para nunca dejar de luchar por sus objetivos pero sobre todo, que es un hombre muy bueno, muy noble y con un gran corazón”.

