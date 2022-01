Valentina Lizcano se mostró preocupada al mandar a su hijo solo en un avión

Por medio de sus redes sociales, Valentina Lizcano compartió su experiencia al esperar a su hijo Salvador en su llegada de un viaje aéreo estando solo, mostrando así, su angustia y preocupación al respecto.

En el video, Valentina no sabe qué situación le causa mayor incomodidad, si mandar a su hijo estando solo o la espera, estando sola, mientras el pequeño salía del avión.

Así mismo, contó que por medio de una aplicación disponible para teléfonos móviles, había podido confirmar que el vuelo en el que Salvador se movilizaba ya había aterrizado, no obstante, aún no salía a la sala de espera.

“Me dicen que espere. Si supieran lo duro que es para una mamá esperar. (...) Estar enviando a Salvador así no me gusta, porque el estado me obliga a hacer caso, pero a mí no me gusta”, expresa la celebridad.

Por otra parte, la actriz expresó su molestia con el hecho de tener que hacer que su hijo viaje solo, sin embargo, aclaró que debía hacerlo ya que el estado, según sus palabras, “la obliga” a enviar al pequeño para que pueda compartir tiempo con su padre.

Por otra parte, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos de los usuarios reprocharon la actitud de Valentina, argumentando que en esos casos ella debía entonces viajar con Salvador, sin embargo, otra parte de los usuarios respaldaban la posición de la actriz y reafirmaban que separarse de un hijo es de las cosas más difíciles para una madre.