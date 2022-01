El viejo look que Ricky Martin traerá de vuelta para el 2022

Con el paso de los años, las celebridades suelen cambiar sus estilos para ir acorde con las tendencias, bien sea con pequeños retoques o modificaciones radicales. Y si bien Ricky Martin ha formado parte de esa mayoría, el cantante ha revelado que para este año podría probar un look que le funcionó muy bien en 2021.

El cantante ha pasado por varios estilos, desde su etapa en Menudo, pasando por sus inicios como solista, hasta consolidarse como uno de los artistas latinos más escuchados de la actualidad. Pero así como ha incursionado en varios tendencias, también se atreve a rescatar algunos detalles de años pasados.

Ricky Martin traerá de vuelta este look de 2021

A través de sus historias en Instagram, el cantante compartió una publicación de una página en la red social en la que aparecen las nueve fotos del perfil de Ricky Martin que más le gustaron a los fanáticos en 2021. En varias de ellas aparecía en solitario, pero en algunas destacaba la aparición de su esposo o de sus hijos.

A propósito de esta publicación, el intérprete de La Copa de la Vida compartió el post en sus historias junto con un escrito que decía: “De las nueve fotos favoritas de este año, en cinco de ellas tengo barba teñida. Creo que vuelve este año”, seguido de tres emojis de hombres con barba.

De esta manera, el cantante puertorriqueño le dejó saber a sus seguidores que dada la gran popularidad que tuvo su look con la barba teñida de un tono amarillento, consideraría regresar a ese estilo del año pasado.

Ricky Martin asomó la posibilidad de traer de vuelta su barba decolorada / Instagram

A través de la publicación original, varios de los fanáticos de Ricky Martin dejaron sus comentarios sobre las nueve fotos favoritas de su perfil, con varios de ellos puntualizando lo mismo que el cantante sobre su barba decolorada.

“No es casualidad que en la mayoría de las fotos salgas con tu barba amarilla”, “Ya sabes que esa barba blanca te queda divina” y “Que quede claro que te apoyamos a ti, a tu esposo, a tu hija y a tu barba decolorada jajajaja” fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El origen de la barba decolorada de Ricky Martin

A través de una publicación en sus redes sociales el 21 de enero de 2021, el boricua subió una foto en la que sorprendió a sus seguidores al decolorar su barba para darle un tono amarillento.

La razón de esto se debe a que el cantante estaba “aburrido” y decidió seguir la idea de cambiar el color de su barba. “Cuando estés aburrido, decolórate”, escribió Ricky en la descripción de la publicación.

Esto también se produjo debido a la tendencia de cambiarse el color del cabello y decolorarlo debido a la cuarentena que hubo durante los primeros meses del brote de COVID-19, cuando las restricciones eran más radicales y las personas se aburrían en casa, llevándolos a experimentar con todo tipo de cosas, desde recetas de cocina hasta cambios de look radicales como el de Ricky Martin.

El cantante llevó este estilo por varios meses, siendo su última aparición con su barba decolorada en una publicación del 28 de abril de 2021, en la cual aparecía como la portada de una revista. En los siguientes posts, el artista se mostró con la barba oscura y menos tupida.

¿Qué dijeron los fans sobre la barba de Ricky?

Cuando el cantante publicó la primera foto de su nuevo look, varios de sus fanáticos corrieron a las redes sociales para hacerle saber qué opinaban al respecto, con muchos de ellos enviando mensajes positivos.

“El blanco te queda divino”, “Me encanta esa barbita rubia, fue un cambio positivo” y “Una barba con look playero era algo que tus fanáticos no sabíamos que necesitábamos ver” fueron algunos de los comentarios que dejaron varios de sus seguidores. Sin embargo, también hubo algunos que estuvieron en contra, argumentando que no “combinaba” con su rostro y que lo hacía ver “más viejo”.

