Actriz de Rebelde podría perder parte de su dedo pulgar por culpa del cáncer

La actriz mexicana Gretell Valdez fue diagnosticada, en el año 2018, con una enfermedad que vendría desde su dedo pulgar.

Según se sabe, en ese momento Valdez se habría practicado unos exámenes médicos que habrían descubierto células cancerígenas en su dedo, sin embargo, tras el tratamiento adecuado por medio de injertos, habría superado esta dificultad.

No obstante, la actriz que ha participado en producciones como ‘Clase 406′ y así mismo personificó a Renata en la serie ‘Rebelde’, seguiría yendo regularmente a controles médicos para descartar o manejar cualquier situación que pudiese llegar a tener. De hecho, gracias a estas revisiones constantes fue que pudieron descubrir que algo no andaba del todo bien.

En el momento, Valdez se encuentra pasando por un momento bastante complicado a causa de esta enfermedad.

“Hace poco fui a revisión y el doctor me dijo ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia’”, aseguró la actriz para un programa de televisión.

Tras recibir los resultados, le fue notificado que nuevamente debía someterse a un procedimiento similar, sin embargo, en los últimos momentos la situación cambió radicalmente debido a que la lesión había aumentado considerablemente.

“Me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha llega el doctor y me dice, ‘no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal’”, señaló.

Tanto la actriz como el equipo médico han descubierto ya la razón de la enfermedad, y por ende, cómo manejar la situación.

“Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida. Es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, comenta Gretell.

El paso a seguir ahora corresponde a someterse a una cirugía donde le amputarán una parte de su pulgar, sin embargo, según sus propias palabras, no le importa; prefiere perder un dedo a sufrir de cáncer y que la situación pueda ponerse más complicada.