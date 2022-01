La razón por la que Daddy Yankee desapareció y luego volvió a las redes sociales

El cantante Daddy Yankee ha estado confundiendo a sus fans, pues repentinamente decidió cerrar sus redes sociales y después regresó como si nada hubiese pasado, lo que muchos atribuyen a su posible retiro. A continuación, te compartimos qué es lo que se sabe acerca de esto.

Fue el jueves 6 de enero de 2022, cuando el reguetonero cerró sus cuentas de Instagram, Twitter, TikTok y su página de Facebook.

Daddy Yankee cerró todas sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter 👀👀👀



¿Que habrá pasado? 🤔#MoluscoUrbanNews #ElMolu 🎧 pic.twitter.com/rKWfvaFKLb — El Molu (@Moluskein) January 6, 2022

Antes de dejar las redes sociales, el cantante publicó un misterioso mensaje por medio de la cuenta de El Cartel Récords, disquera que el propio Daddy creó.

“Yo nací un 3 de febrero y renací en un 6 de enero. La muerte vino a buscarme, pa’ hacer un prisionero”.

Hasta el momento, no hay indicios de lo que podrían significar estas palabras.

Cabe mencionar que sólo permaneció su canal de YouTube, pues aquí se encuentran los videos de sus canciones; además de que es una de las formas en las que monetiza.

¿Tiene que ver con su retiro?

Recordemos que en septiembre de 2021, el cantante sorprendió a sus fans al dejar entrever que posiblemente su retiro estaba cerca.

Esto sucedió luego de que se llevó el galardón “Salón de la Fama”, en los “Premios Billboard”, siendo el primer artista latino en conseguirlo.

Al momento de recibir la presea, Daddy expresó: “Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años de estar ahí sentado donde están todos ustedes ahora mismo, y me tomó tres décadas entender que con disciplina, sabiduría, determinación uno se podía llevar un reconocimiento, mi gente, a través de mi trayectoria he ganado múltiples premios gracias al talento y al trabajo, pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano de ser inducido al ‘Salón de la Fama de Billboard’”.

Además, indicó que se venía algo importante: “Gracias a todos ustedes, con mucho respeto para todos, muchas gracias, y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí. Gracias a todos los talentos urbanos, los respeto mucho”.

Surgieron muchos comentarios encontrados por parte de sus fans, quienes mostraron su sorpresa especulando el posible retiro del cantante.

Aunque, Daddy no dejó en claro si dejaría los escenarios, pero recordemos que tiene más de 20 años de trayectoria y es considerado como uno de los pioneros del reguetón.

Daddy Yankee volvió a Instagram

Así como se fue, el artista decidió regresar sin decir nada a Instagram, aunque lo único que hizo fue reactivar su cuenta y no ha vuelto a compartir nada.

La última publicación que tiene es del 30 de diciembre de 2021, siendo el video de un detrás de cámara de una de sus giras, junto al mensaje “Este año 2022 daré mi última ronda en el mundo”.

Lo que causa confusión es que al decir “Última ronda” puede referirse a su despedida, pero también podría ser un juego de palabras y sólo tratarse de un disco o un sencillo, así que sólo queda esperar para descubrirlo.