La historia sobre por qué Bob Saget se convirtió en un activista y defensor de causas nobles

Bob Saget murió de forma inesperada. Esto es algo que sus fieles seguidores aún no han asimilado, pues para muchos él era uno de los hombres más nobles y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los más necesitados.

Quizás pocos conocían esto de su vida, pero salió a la luz tras su fallecimiento que enluta a la industria del entretenimiento en la que se mantuvo siempre vigente y dispuesto a regalar sonrisas, así como motivación y hasta razones de sobra para vivir a otros.

Y es que luego de que este actor y comediante afrontó el perder a su hermana que padecía de esclerodermia, una enfermedad que acaba con el sistema inmune, éste se dedicó a recaudar fondos para encontrar cura ante ese mal que acabó con la vida de la persona que más amaba en el mundo.

¿Por qué Bob Saget se convirtió en un activista y defensor de causas nobles?

Su interés por apoyar causas nobles lo llevaron a formar parte de la Scleroderma Research Foundation, sin saber que dos años después a su hermana le diagnosticarían esa enfermedad que acabó derrotándola por completo. Incluso, para el 2019, Bob Saget había realizado declaraciones al portal NIH Medline Plus en el que contaba cómo poco a poco se fue convirtiendo en todo un activista y defensor de todo aquel que necesitara de su apoyo.

“Una vez recibí una llamada de alguien que no conocía y me pidió que presentara un evento de comedia para recaudar fondos para una enfermedad de la que sabía muy poco. Dije que sí y presenté el evento, en el que participaron Ellen DeGeneres, Rosie O’Donnell y otras figuras del espectáculo. No sabía que solo unos años después, a mi hermana le diagnosticarían la enfermedad”, dijo el comediante en esa oportunidad.

Con esto no solo demostró que era un hombre noble, sensible y sobre todo humano y real, muy cercano a la gente que siempre le dio su apoyo y que estaba dispuesto a dialogar con él y encontrar soluciones para hacer del mundo uno mejor y más solidario.

La hermana de Saget tenía 44 años cuando murió y él comentó que nunca se encontró una solución a su enfermedad y que ella era tratada con medicamentos que solo aliviaban sus dolores de forma momentánea. Incluso añadió que los últimos días de su vida ella debió mudarse con sus padres, pues ya no se valía por sí sola y necesitaba apoyo para realizar sus actividades diarias.

Para él esto fue muy frustrante e incluso luego de la muerte de su hermana decidió formar parte de la directiva de la fundación y estuvo presente en todos sus eventos en los que a través de su fama lograba captar personas interesadas en financiar esta institución que ayudaba a los pacientes con la enfermedad.

Es por ello que ante la noticia de su lamentable perdida los miembros de la fundación le rindieron un homenaje a través de las redes sociales: “En memoria amorosa de Bob Saget, un querido colega, amigo y miembro de la Junta de la Scleroderma Research Foundation durante más de 20 años. Bob fue un defensor implacable de los pacientes con esclerodermia y de la misión de la SRF: encontrar una cura para la esclerodermia. Lo extrañaremos mucho”, decía la publicación.