El último mensaje que Bob Saget envió a su hija antes de morir

La muerte del actor estadounidense, Bob Saget; quien dio vida a Danny Tanner en ‘Full House’ durante años, ha conmocionado al mundo del espectáculo y más a sus compañeros de la comedia televisiva. El cuerpo fue hallado el domingo en un hotel en Orlando, Estados Unidos, y en la autopsia no se encontró signos de violencia o drogas- Pero, el informe final podría tardar hasta 12 semanas.

Saget estaba casado con la presentadora de televisión Kelly Rizzo desde el 2018, pero antes vivió con la guionista Sharri Kramer, con quien tuvo tres hijas: Aubrey, Lara y Jennifer.

Aubrey Saget, Lara Saget, Bob Saget y Jennie Saget asisten a "Cool Comedy - Hot Cuisine" (Shawn Ehlers/Getty Images)

Aubrey Saget de 34 años, la hija mayor de Saget, compartió en su cuenta de Instagram, el último mensaje que le envió su padre antes de morir. Su cuenta en la red social ahora es privada pero ya cientos de personas lograron hacer una captura de pantalla.

“Gracias. Te amo. ¡Es hora de la función!”, le escribió Bob a la joven antes de perder la vida según la foto que publicó Aubrey.

CAPTURA DE PANTALLA

Saget estaba realizando una gira con un espectáculo de humor por distintas ciudades de Florida y el sábado había colgado un mensaje en Instagram en el que decía haber encontrado una “nueva voz” como cómico y estar feliz por ello.

“He regresado al humor como cuando tenía 26 años”, escribió quien fuera presentador del programa “America’s Funniest Home Videos” desde 1989 a 1997.

Familia pide privacidad

Kelly Rizzo, segunda esposa de Saget, con quien contrajo matrimonio en 2018, declaró tras la muerte de Bob y pidió respeto. “Era todo para mí, mi corazón entero. Estoy destrozada, no me lo puedo creer. Muy emocionada por la avalancha de amor y los homenajes de nuestros amigos y familia, sus fans y compañeros”, afirma en US Magazine.

La causa y la forma de la muerte están pendientes de más estudios e investigaciones que pueden demorar entre 10 y 12 semanas, según dijo Joshua Stephany, médico forense jefe de los condados de Orange y Osceola, en el comunicado este lunes.