No es de extrañar que ante el estreno del remake de ‘Rebelde’ en Netflix, las fans de Alejandro Puente se hayan multiplicado. Y es que este joven que interpreta a Sebas no deja de sorprender con su talento y versatilidad.

Pero lo que más ha captado la atención de todos es que más allá de ser el chico mimado por el que todas suspiran en la serie, es que además tiene un buen gusto por la moda, vestir y lucir siempre impecable. Y esto es algo que ha demostrado delante y fuera de las cámaras e incluso en su cuenta personal de Instagram en el que además derrocha sexappeal.

Pero también ha demostrado que es un chico muy centrado y que disfruta de comprometerse con sus roles, sobre todo, porque le gusta realizar las primeras lecturas de sus personajes para poder analizarlo y ver cómo mejorarlo o qué más puede aportar para que sea muy real o convincente para el público.

Detalles que desconocías de Alejandro Puente, protagonista de ‘Rebelde’

Y aunque en el remake de ‘Rebelde’ este alumno del Elite Way School es uno de los más populares, codiciados y hasta ambicioso, así como mimado, en la vida real es todo lo contrario, pues él se describe como un muchacho muy tranquilo, que disfruta de la música, la moda y por supuesto de la actuación.

Sin embargo, hay varios aspectos de su vida que quizás desconocías, pero que aquí te vamos a indicar para que puedas tener la certeza de que eres una verdadera fan de Alejando Puente:

Perfeccionó sus estudios de actuación en Nueva York: Aunque inició su formación en México en la Escuela Nacional de Arte Teatral, Alejandro estuvo varios meses en “La gran manzana” tratando de expandir sus conocimientos, adquirir nuevas técnicas y estilos que permitieran definir su perfil, pero luego regreso a su tierra natal para concluir su preparación con la que ha tenido una base muy sólida y exitosa.

Debutó en la serie “El club” junto con Alejandro Speitzer: En 2019 el intérprete de Sebas en Rebelde recibió una propuesta muy ambiciosa para formar parte del elenco de una serie que tocaba de principio a fin el tema del narcotráfico, por lo que él vio una enorme oportunidad en la que podía destacarse a través de un papel dramático. Y así fue, aquí asumió el personaje de Santiago Caballero sorprendiendo a todos en esta producción protagonizada por Minnie West y Alejandro Speitzer.

Para Rebelde tuvo un asesor de imagen que incluso adquirió prendas de “sex shops” para lograr su look: Nayeli de Alba se encargó de darle una identidad y estilo a Sebas en la serie y aunque eligió prendas de diseñadores mexicanos, hubo momentos en los que no dudó en adquirir prendas de sex shops para complementarlos y hacerlos diferentes, pero muy audaces.

Cuando salió la primera versión de Rebelde sus padres no dejaron que la viera: Alejandro reveló que cuando salió la historia original mexicana estaba muy pequeño y por tanto sus padres no veían con buenos ojos que él estuviera pendiente de una serie que tocaba temas como la sexualidad, por eso, no fue sino hasta hace unos meses que pudo tener referencias de ella.