Ben Affleck habla sobre como Jennifer Lopez le ha enseñado la importancia de tener una gran presencia en las redes

El mundo entero se sorprendió cuando se dio a conocer que el actor Ben Affleck y la cantante Jennifer Lopez volvían a ser pareja luego de más de 10 años de haberse separado, haber tenido otros matrimonios e hijos. Pero parece que juntarse les ha venido muy bien a ambos ya que se ha visto cómo aprender uno del otro.

En una reciente entrevista durante la gira de medios de la película “The Last Duel” la cual Affleck co escribió, produjo y en la que también actúa, el nacido en Berkeley, California, pero criado en Boston habló español y aseguró que Jennifer lo ha ayudado a mejorar el manejo del idioma, pero parece que esto no es lo único que la diva de Bronx le ha enseñado a Ben.

Ben Affleck reflexiona sobre su edad, la industria del cine y su relación con Jennifer Lopez

Hace poco el actor concedió una entrevista exclusiva con el prestigioso periódico The Los Angeles Times, en la cual se extendió a hablar sobre su carrera, lo que quiere hacer en su futuro y el presente de la industria del entretenimiento y las redes sociales, citando a su actual pareja Jlo como la fuente de uno de sus más recientes aprendizajes.

“El hilo conductor que he encontrado de las personas que conozco que han cumplido 50 años que son las más felices es que han dejado de preocuparse tanto por lo que piensen los demás, creo que ese es el regalo de esa edad” Dijo el actor al principio de la exclusiva, en la cual toca una amplia variedad de temas.

Ben continuó con “Cuando llegas a los 30, piensas, ‘Ahora lo he descubierto’, luego llegas a los 40 y piensas, ‘No tenía idea’. Ahora, cuando pienso en tener 20 años, me pregunto, ' ¿Cómo se distinguía mi cerebro del de un gorila a esa edad?” Luego de esto, el actor habló sobre sus hijos y el uso de las redes sociales en la industria del entretenimiento.

Con respecto a las tendencias que está adaptando la industria del entretenimiento Affleck dijo “Les digo cosas a mis hijos como: “¿Qué hace este YouTuber?, ¿es un comediante? Me miran como, “¿Eres un imbécil? Son personas, ellos hablan.” Y algunas de estas personas están haciendo una fortuna. Hay un valor enorme en esto”.

Además, Ben también habló de cómo compartir nuevamente con Jennifer Lopez le ha enseñado la importancia de tener una gran presencia en redes sociales y el efecto que puede tener en tu carrera y es que la Diva del Bronx cuenta actualmente con más de 190 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

“Experimentar y compartir la vida de Jennifer ahora me ha hecho entender el nivel en el cual una gran presencia en las redes sociales es cotizada. No estoy seguro de que la opción de tener 300 millones de seguidores haya estado alguna vez disponible para mí, pero ese barco probablemente ya haya zarpado” Dijo el actor entre risas.

Ben Affleck habla sobre la terrible experiencia que tuvo al interpretar a Batman

Durante la misma entrevista Affleck también hace mención al mal momento que pasó mientras interpretaba a Batman en “Batman v Superman” y “justice League” citando como problema principal el enorme tiempo que dichas producciones te quitan.

Según el actor, la terrible tragedia sufrida por el director Zack Snyder fue uno de los puntos que lo hizo pensar “No voy a ser feliz haciendo esto. A la persona que hace esto le debe encantar”.

