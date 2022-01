¿The Weeknd confirmó su relación con Angelina Jolie en esta canción?

Angelina Jolie y The Weeknd La actriz se habría convertido en la musa del cantante.- Instagram.

Después de varios meses de especulaciones sobre los encuentros en los que fueron captados Angelina Jolie y The Weeknd, parece que el cantante canadiense confirmó que hay más que una amistad.

Y es que los fans de ambos artistas notaron que en su nuevo álbum, Dawn FM, estrenado el pasado 7 de enero, habla de una relación que lo tiene emocionado con una misteriosa mujer que todos apuntan que se trata de la actriz y cineasta.

Específicamente en la canción Here We Go… Again se escuchan frases como “Y mi nueva chica, ella es una estrella de cine”, y “la amaba bien, la hacía gritar como Neve Campbell, pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos depresivos”.

Por otro lado, en el tema Starry Eyes, el artista de 31 años escribe “Sólo te conocí en mis sueños antes cuando era joven y estaba solo en el mundo, estabas ahí cuando necesitaba a alguien para llamar mi chica y ahora eres mi realidad”.

Esto, dando a entender que desde su juventud admiraba como una especie de amor platónico a la también activista, que es 15 años mayor que el intérprete de Blinding Lights.

La presunta relación de The Weeknd y Angelina Jolie

No obstante, ninguno de los dos se ha referido públicamente sobre este romance, del cual solo explicaron que se trata de una amistad porque The Weeknd pronto incursionaría en la actuación.

The Weeknd with Angelina Jolie last night. pic.twitter.com/t8yjBuQazb — The Weeknd Access (@WeekndAccess) September 26, 2021

Los encuentros captados por los paparazzi iniciaron en julio de 2021 cuando estaban en lo que parecía una cita romántica en Los Ángeles.

Dos semanas depués los vieron en un concierto en el cual los hijos de Angelina Jolie también asistieron. Casi tres meses depués, en septiembre de 2021, se vio a la presunta pareja abandonando un restaurante para partir juntos en la camioneta del cantante.