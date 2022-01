La polémica advertencia que le hizo Alfonso Herrera a los nuevos actores de ‘Rebelde’

Luego del esperado y polémico estreno de Rebelde en Netflix, Alfonso Herrera, protagonista de la primera generación envió algunos concejos a los nuevos actores.

La nueva producción fue estrenada el pasado 5 de enero como parte de la continuación de la recordada novela mexicana protagonizada por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann, quienes consiguieron un éxito mundial.

El actor mejor conocido como Poncho retomó un tuit promocional con imágenes de la serie de Netflix para enviarles sus mejores deseos y una advertencia aunque muchos consideraron que era demasiado tarde.

El descontento del elenco original con Televisa se ha visto reflejado en algunas declaraciones de los actores. Una de ellas ha sido Dulce María quien interpretó a Roberta Pardo y hace poco dio algunos detalles del contrato laboral que firmaron en 2004.

Durante entrevista con Yordi Rosado, la intérprete contó que el sueldo que la banda recibía fue bajo en comparación con las ganancias que se obtuvieron por explotar su imagen e incluso no todos ganaban lo mismo.

La cantante confesó que la poca edad y conocimiento que tenían en aquel entonces los llevó a no ver la magnitud de las ganancias.

“Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, continuó.

Luego de exigir sueldo por igual recibieron un trato de exclusividad por parte de Televisa, pues se “invertía más” en ellos, aunque eso solo lo consiguieron el último año que trabajaron juntos.

“En Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”, contó la ex RBD.

— Dulce María