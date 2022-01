Khloé Kardashian posa en bikini y se muestra segura tras infidelidad de Tristan Thompson

Khloé Kardashian demostró que a pesar del escándalo en el que se encuentra envuelta debido a la nueva paternidad de Tristan Thompson, está dispuesta a continuar con su vida y no ha dejado que los malos comentarios le afecten. La famosa apareció una serie de fotos en las cuales presume su increíble figura con un traje de baño y comprobó que lo mejor es concentrarse en su bienestar.

Khloé Kardashian y sus ‘fotos de la venganza’

Desde que Lady Di apareció tras su divorcio luciendo espectacular con un sexy vestido escotado, se popularizó el concepto de ‘vestido de la venganza’, con el cual algunas mujeres se muestran seguras de sí misma tras una ruptura.

Esto fue exactamente lo que hizo Khloé Kardashian, después de algunos días de que se supiera que Tristan Thompson, el padre de su hija había confirmado ser el padre del bebé de Maralee Nichols, una entrenadora personal que demandó a Tristan por manutención de su hijo.

Después de negar la paternidad del bebé por muchos meses, una prueba de ADN confirmó que Tristan era el padre. El jugador aceptó la responsabilidad y ofreció una disculpa a Khloé.

Aunque ella no ha dado declaraciones al respecto, si ha continuado activa por medio de redes sociales, donde se le ve enfocada en sus nuevos proyectos y en su familia.

Su madre, Kris Jenner, fue quien recientemente compartió fotografías de Khloé en bikini. La famosa aparece posando en un diseño neón y presumiendo sus curvas. Estas imágenes se realizaron para festejar el regreso de la línea de trajes de baño neón de Good American, la marca de ropa de Khloé.

Sus fans de inmediato comentaron que las fotos mostraban a Tristan de lo que se había perdido y celebraron que Khloé esté continuando con su vida de la mejor manera.

El final del 2021 y comienzos del 2022 han sido difíciles para la empresaria, ya que después de meses de rumores, se confirmó que su hija True tenía un nuevo hermano.

Durante las fiestas de fin de año, Khloé se dejó ver con su familia y lució un vestido color blanco decorado con lentejuelas brillantes en tonos plateados. Su cabello rubio estuvo peinado en una raya en medio y lacio.

Hace poco reveló que su familia también había crecido, pues ahora tiene un gato gris de ojos azules junto a su hija True, quien posó feliz junto a su nueva mascota en una serie de fotos compartidas por la famosa.

Por ahora Khloé se encuentra trabajando en su nuevo reality show, el cual protagonizará a lado de su familia y se transmitirá por medio de la plataforma de Hulu. Esto sucede después de que la familia decidiera terminar con su programa ‘Keeping Up with the Kardashians’, el cual duró varios años al aire y las lanzó a la fama.