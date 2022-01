El emotivo significado del tatuaje de Demi Lovato en el costado de su cabeza

Demi Lovato recibió el año nuevo con un nuevo corte y un nuevo tatuaje. La artista de 29 años, aunque desde hace un tiempo había empezado a llevar el cabello corto, ahora lo tiene rapado en los costados, y en uno de ellos, se hizo un tatuaje.

La cantante se tatuó una araña con el tatuador favorito de Hollywood, Dr. Woo, y compartió con sus seguidores todo el proceso en un ‘en vivo’ que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y si se preguntan ‘¿por qué una araña?’, pues según explicó Demi Lovato, el tatuaje representa a la Abuela Araña, una figura mitológica muy importante dentro de los pueblos indígenas estadounidense.

“La Abuela Araña nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó sobre la cerámica y el tejido. Nos enseñó sobre el fuego, la luz y la oscuridad. Nos enseñó que todos estamos conectados gracias a su telaraña, y que cada uno de nosotros un tiene lugar en este mundo”, detalló la artista.

Este no es el primer tatuaje que se realiza la intérprete de “Cool for the Summer” con Dr. Woo, pues en agosto del año pasado se tatuó parte de la letra de la canción “Infinite Universe” de la agrupación Beautiful Chorus en su mano.

“El amor vivirá para siempre en el universo infinito”, es lo que reza el tatuaje rodeado de estrellas y planetas. Demi Lovato afirmó que la canción “Infinite Universe” representa perfectamente sus 28.

Demi Lovato vuelve a salir de otro tratamiento de rehabilitación

La noticia del tatuaje sale al mismo tiempo que la revista People hiciera pública que una fuente anónima les aseguró que Demi Lovato se había sometido recientemente a otro programa de rehabilitación.

La cantante habría ingresado por voluntad propia al centro de rehabilitación, pero bajo un estricto hermetismo para que no se hiciera pública la noticia. Recordemos que Demi Lovato ha estado luchando contra sus adicciones por un largo tiempo.

En el 2018 casi pierde la vida por una sobredosis. Desde entonces, ha entrado y salido de centros de rehabilitación para no volver a llegar a ese punto. En una entrevista que ofreció en abril del año pasado para The Ellen Degeneres Show, confesó lo siguiente:

“Esa noche mezclé drogas que nunca había probado. Probé metanfetaminas. Lo mezcle con molly, coca, marihuana, alcohol, oxycontin. Todo eso me pudo haber matado. Me dieron tres derrames cerebrales. Un ataque cardiaco. Tuve daño cerebral”.

Confesó lo duró que fue tratar con las secuelas ocasionadas por el daño cerebral; le costó meses volver a leer, además su visión era tan mala que no podía conducir.

El nuevo tratamiento de Demi Lovato

En la docuserie que estrenó en YouTube el año pasado, “Dancing with the Devil”, Demi Lovato confesó que estaba siguiendo un tratamiento al cual llamaba “Sobria California”, donde consumía alcohol y marihuana con moderación para mantener a raya su adicción.

Sin embargo, la propia cantante en diciembre admitió que ya no seguía ese tratamiento, puesto que “estar completamente sobria, es la única manera de estar saludable”.

Ahora está de vuelta en su hogar, completamente limpia, luego de pasar una temporada en un centro de rehabilitación. La fuente de People reveló que: “Ella está comprometida con su bienestar. Su plan de ahora en adelante es ingresar recurrentemente a un centro de rehabilitación para asegurarse de estar poniendo su bienestar y vida primero”.

