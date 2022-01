“Si ustedes se ponen a pensar bien, yo soy lo que sea menos polémico”, Yeferson Cossio le responde a quienes lo consideran polémico

Yeferson Cossio afirmó que de ser un delincuente que lava dinero no mostraría ninguno de sus lujos. Instagram @yefersoncossio

El creador de contenido paisa mediante sus historias de Instagram dejó en claro que no es tan polémico como todo el mundo cree.

Demostrando un poco de incomodidad cuando se refieren a el de esa manera mencionó “De mí se dice un montón que yo soy un influencer polémico, y si ustedes se ponen a pensar bien. Yo soy lo que sea menos polémico. De hecho yo soy un hombre súper sereno y yo nunca peleo con nadie, nunca me meto con nadie y nunca le tiro a nadie feo”, resaltó en el video.

Además Yeferson ha dado de qué hablar sobre sus bienes materiales, ya que algunos internautas aseguran que “Saca provecho de todo”, refiriéndose a la cantidad de marcas con las que ha tenido alianzas, además de la más reciente noticia sobre la cantidad de dinero que paga en impuestos. Frente a ello mencionó “No vale la pena pelear, el sol brilla para todos (…) Yo estoy siempre enfocado en mi mier… y por eso siempre me va bien, a mi no me importa a los demás como les va.”

