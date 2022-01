Mediante la famosa caja de preguntas, mateo le cumplió el capricho a uno de sus seguidores en revelarle una de los sucesos paranormales que experimentó de niño.

“Ey esta es muy extraña pero les juro que es verdad...yo estaba muy pequeño y yo estaba en la casa de mi abuela asomado por la ventana en el cuarto de ella, cuando al frente en otro edificio había alguien que me llamaba y me decía que me tirara y yo lo miraba y (me asustaba)”.

Sin embargo muchos de los internautas creen que se trató de una simple broma de algún adulto a un niño, pero otros creyeron fielmente en la historia de mateo apoyando su relato.

Mateo Carvajal contó el suceso paranormal que vivió cuando era niño