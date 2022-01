Josse Narváez y Cristina Hurtado recientemente se convirtieron en padres por tercera vez, agrandando la familia. Desde el momento que se anunció el embarazo de Cristina, muchos de sus seguidores estaban expectantes del nombre y del sexo del bebé, ya que muchos esperaban que fuera niña, debido a que sus hijos mayores son hombres.

Al darse a conocer que su tercer hijo también sería hombre, se tiene la expectativa del nombre que le pusieron al pequeño, ya que nunca dieron a conocer su verdadero nombre. Después de su nacimiento, muchos esperaban que mostraran al bebé, pero la pareja decidió no hacerlo hasta el momento.

En el video no se ve claramente la cara del nuevo integrante de la familia Narváez Hurtado, cosa que ha generado comentarios negativos en el video “Me parece una bobada que no muestren la cara del bebé”, “Por qué no muestran al bebé”.

Por otra parte están aquellos que celebran con alegría cada publicación de la familia “Que lindos”, “Que belleza”, “Mil bendiciones”, “Hermoso, felicidades”, “Mañana de bendición”, “Que bello papá”, “Bendiciones”, Que ternura” “Lo más hermoso del mundo”.

Josse Narváez enternece a sus seguidores con tierno video junto a su bebé