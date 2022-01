La Liendra llega a Elite School Way, la escuela de ‘Rebelde’

El influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital y de las redes sociales como ‘La Liendra’ ha cumplido uno de sus sueños: Poder vestir el uniforme de Elite School Way, la escuela que da lugar a la serie ‘Rebelde’ en su nueva versión que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido hizo un recorrido por la sede en Colombia de ‘EWS’, aprovechando además, para invitar a todos sus seguidores a conectarse con la nueva versión de la producción que marcó a toda una generación y hasta el 2022 sigue dando de qué hablar.

“Siempre desde pequeño soñé con estudiar en Elite Way School, hacer parte de la banda, ver las clases y en su debido tiempo no lo pude hacer, pero no me rendí, luché y me siento preparado”, señala el creador de contenido.

Esta nueva edición cuenta con nuevos talentos que llegarán a la escuela para que, durante ocho capítulos, nos sorprendan con historias que darán continuidad a las experiencias musicales y colegiales a las que se nos acostumbró hace 19 años ya.

Además, esta nueva producción contará con la presencia de algunos de los talentos que nos acompañaron durante la generación anterior.