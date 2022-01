Andy Rivera preocupa a sus seguidores por su estado de salud

El artista colombiano Andy Rivera ha iniciado el 2022 con buenos sonidos y con su regreso a los escenarios, de hecho, se estuvo presentando en la Feria de Manizales empezando el año de la mejor manera y en compañía de su público.

Sin embargo, preocupó a todos sus seguidores al publicar una carta donde hace referencia a que se ha encontrado un poco alejado de las redes sociales debido a que se está concentrando en su salud.

“No se imaginan cuanto los he extrañado, soy consciente de toda mi ausencia durante el fin de año y tiene un porqué. De manera muy resumida puedo decirle que me deja llevar por la obsesión de controlarlo todo, por intentar más allá de lo que puedo, llegar a la perfección y llegó el punto en el que estaba olvidando de mí, lo que me divierte, lo que me llena el alma olvidándome de que fui primero humano que artista”, aseguró el artista.

Los fanáticos han enviado mensajes de aliento para su ídolo en busca de darle apoyo y algunas palabras de motivación para poder salir de esta difícil situación.

“Él es un buen hombre , solo que tiene una disyuntiva que lo atormenta y eso tiene nombre propio”, “A los guerreros de la vida nada les queda pequeño, lo importante es saber el porqué de esto y seguir en la batalla Dios no suelta de su mano a guerreros como usted”, señalan sus seguidores en los comentarios.