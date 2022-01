¿Habrá una película de Peaky Blinders? Te compartimos todos los detalles

Hace algunos días se dio a conocer un adelanto de lo que será la sexta y última temporada de la serie ‘Peaky Blinders’. Y, mientras esperamos el estreno, te adelantamos que la posibilidad de que exista una secuela en película parece ser una realidad.

Steven Knight, creador de esta serie producida por la BBC, lo dio a conocer en octubre de 2021 durante el London Film Festival, por lo que, se espera que la cinta esté lista para el próximo año y sea una pieza clave para finalizar la aclamada trama de Netflix.

Aún no se saben todos los detalles, pero es muy probable que Tommy y la familia Shelby se despidan en un “largometraje ambientado y filmado en Birmingham”, lugar donde se desarrolla la mayor parte de la historia, reveló el escritor. “Y ese será probablemente el final del camino para ‘Peaky Blinders’ tal como lo conocemos”, recalcó Knight a Variety.

El escritor no descartó que puedan surgir nuevos “programas relacionados” con el relato de las bandas criminales de ‘Peaky Blinders’, pero si es el caso, no será necesariamente él quién esté a cargo.

Knight también dejó en claro que desea que la serie concluya con la primera sirena de ataque aéreo en Birmingham de 1939. “El destino de todo el programa siempre ha sido el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el programa es la historia de la familia entre guerras “, señaló a la revista NME.

Es difícil pensar en lo que le deparará a esta familia de maleantes en tiempos de posguerra, aunque el escritor comentó que podrían ocurrir varias cosas, entre ellas: un spin-off y llevarnos a Estados Unidos con Michael o una película vería al hermano menor de Shelby, Finn, combatir en la guerra.

Incluso Steven Knight, dijo que no descarta el musical de ‘Peaky Blinders’, debido a que la historia tiene potencial y este tipo de espectáculos siempre son de interés del público. Hay que recordar que la banda sonora de la serie incluye a artistas como el fallecido David Bowie, PJ Harvey, Jack White, Artic Monkeys, Nick Cave and the Bad Seeds, Radiohead, entre otros, por lo que no es tan descabellado como podría parecer.