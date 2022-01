“El libro de Boba Fett”: esta es la historia de Black Krrsantan, el wookie negro

El segundo episodio de “El libro de Boba Fett” llamó la atención porque trajo de vuelta a un conocido personaje para los fanáticos de “Star Wars”: Black Krrsantan, un wookiee de pelaje negro. Este personaje tiene afinidad por la artillería pesada. Su nombre aún no ha sido mencionado en la serie de Disney Plus, pero tras su aparición, te contamos todo lo que sabemos de él. Ha estado muy presente en los comics de la franquicia.

Black Krrsantan es uno de los muchos grandes personajes que se ha desarrollado en la línea de cómics oficiales de “Star Wars”. Su presencia data desde mediados de la década de 2010. Se trata de un wookiee deshonrado que huyó de su planeta natal Kashyyyk. Después de ser un luchador de los infames hermanos Xonti y ofrecerse como voluntario para la mejora cibernética, se convirtió en uno de los cazarrecompensas más temidos de la galaxia, a menudo trabajando junto (o en contra) de Jabba the Hutt, Han Solo y Boba Fett.

He ahí su aparición en la serie, que recién lleva dos capítulos, y que en el primero nos sorprendió con la historia del cazarrecompensas en flashbacks que muestran cómo escapó del estómago del Sarlaac y pasó a llevar una vida nómada con los moradores de las arenas.

Los inicios de la historia del Wookie negro

Para todos quienes conocen “Star Wars” el Wookie más conocido es Chewbacca, amigo de Han Solo y quien es uno de los protagonistas de la trilogía original. Gracias a él, la raza de los wookie ha tenido un papel protagónico en la saga. Pero Black Krrsantan también tiene lo suyo.

Su primera aparición fue en la serie de cómics de Darth Vader de 2015 (número 1), que se desarrolla inmediatamente después de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte en “Star Wars: A New Hope”. Según señala el portal Depor.com, Vader usó a Jabba el Hutt como intermediario para contratar a dos cazarrecompensas para dos trabajos que no quería que el Emperador Palpatine supiera. Esos no eran otros que Black Krrsantan y Boba Fett.

Tras aquello, Black Krrsantan se unió al equipo de atraco del arqueólogo del inframundo Doctor Aphra, también aparece en los diversos cómics. Krrsantan ha tenido varios momentos destacados en el canon de “Star Wars”, como cazar a Han Solo y Luke Skywalker o tener incluso una pelea con Chewbacca.

¿Cuáles son las habilidades de este wookie?

Black Krrsantan sabe pelear muy bien. Esto se debe a que fue entrenado como gladiador por los hermanos Xonti. Según Boba Fett, Black Krrsantan era uno de los mejores cazarrecompensas de Jabba, un reconocimiento no menor. Este wookiee es además muy útil con el arco.