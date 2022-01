Dani Duke habló del susto que tuvo en un avión

Dani Duke es una de las influencer más reconocidas en Colombia gracias a sus contenidos de lifestyle y maquillaje en las redes sociales, esto, sumado a su polémica relación con el también influencer ‘La Liendra’.

En las últimas horas, Duke llamó la atención de todos sus seguidores puesto que compartió algunos videos a través de su cuenta de Instagram contando una difícil experiencia que vivió en un vuelo desde la ciudad de Pereira hacia la ciudad de Medellín.

En medio de lágrimas, la creadora de contenido aseguró que fue una experiencia terrible debido a que el avión se encontraba volando muy cerca a las montañas y se movía de lado a lado.

“Sentía que el corazón se me iba a salir del cuerpo, respiraba mal y quedé mareada. Gracias a Dios aterrizamos, Dios es grande y me ama, estoy viva. Lo más probable es que no fuera a pasar nada, claramente, pero yo tengo pánico”, señaló la influencer.

Además, durante el video, Dani aseguró haber estado muy asustada, sin embargo, comentó que trató de mantener la calma durante todo el vuelo, aprovechando además, para agradecer por seguir viva.