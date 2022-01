¡Buenas noticias! Kika Nieto ya se encuentra libre de Covid-19

A través de su cuenta de Instagram, la influenciadora Kika Nieto confirmó a todos sus seguidores que tras algunos días de aislamiento, finalmente, tanto ella como su familia, han superado el Covid-19.

“Por ahora les cuento que ya soy una persona libre de Covid, todavía me ahogo un tris y no sé por qué se me reseca demasiado la boca, pero ya estoy libre...les cuento también que tanto a mí como a mi familia nos fue bastante bien, si lo comparamos en cómo se vivió el virus hace algunos meses”, afirmó la creadora de contenido por medio de un video.

Además, Nieto aprovechó el momento para comentar que afortunadamente no sufrió de un ataque fuerte del virus en esta ocasión, tal y como se pudo vivir en meses pasados o como lo han tenido que atravesar otras personas y familias.

Sumado a lo anterior, ‘Kika’, alertó a todos sus seguidores para mantener todos los protocolos en caso de estar conviviendo con personas que sean detectadas como casos positivos, pues añadió que en su familia casi todos tuvieron oficialmente el virus, mientras que su papá y ella recibieron solo pruebas negativas, no obstante, presentaron los mismos síntomas que los demás integrantes de la familia.

Así mismo, comentó que entre la sintomatología que experimentó fiebre, desgano, escalofríos, e incluso, dolor de oído. En el momento cuenta que sus secuelas son solo resequedad constante en la boca.