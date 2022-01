Mon Laferte confirma la muerte de su expareja y le dedica sentidas palabras

Mon Laferte confirmó la muerte del productor y su expareja, César Ceja, entregando un sentido mensaje de despedida en su Instagram.

“Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en Mexico, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos”, dijo.

“Ahora pienso en Todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer. y cada 2 de Mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas. Te amo chinito, descansa en Paz”, sentenció.

Cuando la cantante terminó su relación con el productor, cayó en una fuerte depresión, que originó su canción “Tu falta de querer”.