Mira qué cambios se le hicieron a ‘Café con aroma de mujer’ para que llegara a ser un éxito en Netflix

El remake de Café con aroma de mujer ha sido todo un éxito y esto debido a que los suscriptores de Netflix encontraron una historia que revive los mejores momentos dramáticos de esta novela que desde su estreno en 1994 cuando su creador Fernando Gaitán se arriesgó a presentar una trama muy compleja e interesante.

Desde entonces, cientos de adaptaciones se han hecho sobre ella, las más famosas fueron en México Cuando seas mía y Destilando amor, pero no es sino hasta ahora que toma un nuevo rumbo en el que además de conservar la esencia de la historia original se hicieron unos cambios para actualizarla a los nuevos tiempos y generaciones sobre todo del servicio streaming.

Esto fue un trabajo bastante complejo, pero aún así se logró y hasta ahora ha traído como resultado una gran cantidad de vistas en la plataforma, así como un éxito inminente que le ha permitido al público ha no dejarla pasar desapercibida, pues ella posee la combinación perfecta de drama, suspenso, romance y muchas intrigas, así como desenlaces inesperados.

Café con aroma de mujer se actualizó para que llegara a ser un éxito en Netflix

Mauricio Cruz es el encargado de darle un giro muy actualizado a Café con aroma de mujer, pues como ya han pasado 25 años de su estreno original, era necesario ajustar las prioridades argumentativas de esta producción que no ha dejado de ser un éxito. Su intención ahora era mostrar una propuesta novedosa y sobre todo muy atractiva en cuanto a lo visual y por ello éste hizo una combinación entre el cine y la televisión para obtener así un desarrollo más interactivo, ameno y sobre todo interesante para la audiencia.

Es por ello que más allá de una presentación lineal de la trama se presenta ahora un ritmo más acelerado, actual y fresco y que puede atraer a las nuevas generaciones que no conocieron el estreno original. Además, un punto importante que no pudo dejar por alto Cruz es el lenguaje inclusivo, así como la visión femenina que tanto poder ha tomado en los últimos tiempos.

Tanto que si en algo se hizo énfasis en este remake es en darle un muy destacado protagonismo a todos los personajes femeninos quienes en la primera versión no eran tan poderosos como lo son ahora que, más allá de una interpretación, dejan un mensaje claro y honran sus acciones a través de una muy significativa esencia narrativa.

Todo ello no ha sido fácil, pero no imposible para este realizador quien asumió esta responsabilidad con la firme convicción de que la historia no perdiera vigencia, pero sobre todo que no pasara por debajo de lo que en 1994 significó todo un boom en la televisión Latinoamericana, pues Café con aroma de mujer traspasó muchas fronteras y ahora más con su inclusión en Netflix donde además de tomar nuevos aires y reinventarse fortalece el rol de su tan importante elenco.

Así que si fuiste un fan de esta telenovela tan famosa, no pierdas la oportunidad de verla de nuevo, pero ahora con una temática actualizada, reforzada y ajustada a las necesidades y exigencias del público.