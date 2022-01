“Lo más importante es tratar de ser cada día una mejor persona”, mensaje de JBalvin sobre la vida y su papel como padre

José Osorio, más conocido como JBalvin, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre la vida y su nueva etapa como padre, dejando a sus seguidores conmovidos con el mensaje junto a su hijo Rio.

“Yo siempre quise ser padre, ha sido de mis grandes sueños siempre y aquí lo estamos viviendo, pero lo más importante es tratar de ser cada día una mejor persona, y cuando uno tiene unos códigos que puede compartir con los demás para que crezcan a mi se me hace que es una obligación... Y sueñen, no le bajen, todo es posible. Yo salí de medallo pa’l mundo entero, y esto es solamente el comienzo”, mencionó en el corto video.

Además acompañó la descripción del video con el mensaje “Paz en la tierra, gente, quiero un mejor mundo para mi hijo y para los de ustedes. Ojalá, algún día, quienes tienen ese anhelo de ser padres, puedan cumplir este y más.Salí desde Medellín, Colombia…nadie me la daba, me dijeron mil veces que estaba loco, pero YO me la di.Por eso no le bajennnnn, ¡¡¡es posible!!!”

“Jose tu mirada es de paz. Abrazar a tu bebé te recarga y sobre todo: te transporta a un lugar de corazón único. Es el mejor regalo que Dios nos da. Te la diste y ahora eres ejemplo para el que cargas y para los que te siguen. Adelante siempre guerrero”, “La familia que tanto te soñaste son de película”, han sido alguno de los comentarios que recibió el cantante en redes.

