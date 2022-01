El propósito que Laura Londoño tendrá que aplazar un poco más

La actriz y modelo Laura Londoño ya recibió el año 2022 a la expectativa de ver nacer a su segunda hija.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Laura compartió una foto suya con un vestido gris donde luce su pancita y además, dejó un mensaje con el que busca dar a conocer cuáles son sus propósitos para este nuevo año.

“5 de enero ya???? Bueno, me propuse aprender algo que me cree nuevas conexiones neuronales este año, ¡¡¡algo que me de vértigo y un poco de miedo... montar en patineta!!! Sin embargo, en este estado, el vértigo sería demasiado y el miedo no sólo mío, sino de mi familia. Así que tendré que cambiar la actividad para que no siga transcurriendo el año sin hacerlo, cocinar, por ejemplo, que sustoooo que me quede fea la sopa. ¿Pero y el vértigo? ¿¿Dónde lo busco??”, expresó Londoño junto a su foto.

Dentro de su mensaje llamó la atención que hizo hincapié en el objetivo que tiene trazado de aprender a montar patineta, sin embargo, consciente de su estado de gestación aclaró que en este momento tendrá que esperar pues en este momento no solo debe luchar contra su propio miedo, sino que también entraría a preocupar también a su familia.