La posible fecha de matrimonio de Kendall Jenner con su pareja Devin Booker

Parece que las relaciones entre miembros de la familia Kardashian y jugadores de la NBA son ya una tradición, no se sabe si es pura casualidad p si hay algún motivo detrás, pero las chicas de “Keeping Up With The Kardashians” aman a los basquetbolistas, actualmente la relación entre Kendall Jenner y Devin Booker es una de las más sonadas.

Kendall Jenner y su hermana menor Kylie Jenner son dos de las modelos más prominentes de la industria contemporánea y siguen de cerca los pasos de sus hermanastras. Más específicamente Kendall se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo en 2017, destronando a la icónica Gisele Bündchen, quien encabezaba la lista desde el 2002.

Kendall Jenner podría casarse con Devin Booker más pronto de lo esperado, esta es la posible fecha de matrimonio

En 2020 los medios se enteraron de que Kendall y Devin estaban saliendo luego de haber sido avistados varias veces juntos en las calles, posteriormente eso acabó por confirmarse con publicaciones en redes sociales de ambos juntos, desde entonces comparten con sus millones de fans algunas de las actividades que hacen juntos.

Devin Booker es uno de los jugadores jóvenes más prometedores de la NBA, juega para los Phoenix Suns, quienes lo draftearon luego de tan solo una temporada de basquetbol universitario en el mítico equipo de los Wildcats de la Universidad de Kentucky y ha sido precisamente él quien ha iniciado una enorme polémica en las redes.

Recientemente, Kendall publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotos de lo que fue el romántico fin de semana que pasó con su novio, durante el cual celebraron la llegada del año nuevo en una hermosa casa en el campo, en una de las fotos, varios de los más de 200 millones de seguidores de la modelo notaron algo interesante en la mano de Devin.

La publicación sumó casi 7 millones y medio de likes, en ella se puede ver a Kendall posando junto a una botella de tequila mientras viste un tradicional sweater navideño de cuadros en distintos colores, además pudimos ver a la pareja posar en una tierna selfie frente al espejo, en esta foto se ve claramente como Devin lleva un anillo dorado en su mano izquierda.

Por supuesto, los fans de Kendall no tardaron en notar esto, por lo que se empezó a especular sobre cuándo se podría realizar la boda. Mientras tanto, otros fans pusieron en duda la teoría debido a que en ninguna de las fotos Kendall luce un anillo parecido, aunque por las poses que tienen podría estarlo ocultando para evitar generar rumores.

La verdad es que, hasta el momento ninguno de los dos ha respondido a los comentarios de los fans ni han dado comunicados oficiales sobre su futuro como pareja, pero millones de fans en todo el mundo ya se han preparado para una posible confirmación del compromiso y hasta esperan una fecha exacta para la boda, pero esta aún no llega.

Kendall Jenner enamorada perdidamente de Devin Booker en lo que es su relación más sana hasta el momento

La relación entre la modelo y el atleta se ha mantenido al margen de las redes y los medios, ya que ambos han procurado conservar su privacidad, pero hace un par de meses una fuente cercana a Kendall habló con E! News y dijo que “Ambos están locamente enamorados”.

Además de esto, se ha colado información sobre la saludable relación que tienen ambos y en especial lo bien que se lleva Kendall con la familia de su novio.

Te recomendamos en video