“Transformó el dolor en bellas canciones”: diario uruguayo califica disco de Mon Laferte entre los 10 mejores de 2021 en Latinoamérica

Mon Laferte suma y suma elogios a su contundente carrera en la escena musical. En esta oportunidad, de la mano del listado de mejores discos de 2021 elaborados por el diario El País de Uruguay, donde el más reciente trabajo de la artista nacional “Seis”, fue ubicado entre las 10 mejores producciones latinoamericanas de 2021.

En su crónica de resumen de los más connotados discos elaborados por artistas en esta parte del mundo, el medio uruguayo no escatimó elogios para catalogar el trabajo creativo de Mon Laferte como el “más profundo” de su carrera musical.

Oleada de elogios al talento de Mon Laferte

“Mon Laferte canta como un huracán, como si en tres minutos tuviera que arrasar con el mundo y dejar la tierra pronta para el nuevo comienzo. Mastica las palabras como si se le fuera la vida y va del murmullo a la pomposidad dramática sin reparos”, escribió Belén Fourment, periodista de la sección de espectáculos del medio uruguayo.

La profesional hizo un desarrollado análisis del disco de la artista chilena, a quien agregó en un listado donde destacó también los trabajos de otras cantantes de gran popularidad como Karol G, Billie Eilish o Adele; y otros artistas de alto impacto en la música latina actual como C. Tangana, Caetano Veloso o Andrés Calamaro.

Musica | Balance 2021: de C. Tangana a Adele, estos son los 10 mejores discos internacionales https://t.co/ZHUlzCtFLn pic.twitter.com/xNrAI4xJER — EL PAÍS (@elpaisuy) January 1, 2022

“Para definir el impacto emocional de escuchar SEIS, el álbum más crudo de la chilena. Y tiene razón, porque Laferte se inspira en el legado de Chavela Vargas, una de las mejores intérpretes de la música en español, para dejar el alma en cada una de las canciones. A través de su voz incendiaria, cuyo combustible está en las tradiciones regionales mexicanas (desde el mariachi hasta las rancheras), lanza un cautivante manifiesto emocional sobre su presente. ‘Se me desafina el alma/Se me aprieta aquí dentro’, lanza en ‘Se me va a quemar el corazón’, la canción que mejor resume el espíritu del álbum”, prosigue el comentario al destacado álbum de la chilena.

“En Seis, Mon Laferte transformó el dolor en bellas canciones, y logró su obra más profunda hasta la fecha. Merece ser escuchada con atención”, recomendó la crónica.

Mon Laferte destacó la elogiosa crónica hecha por el diario El País a su álbum "Seis". Fuente: Instagram.

Por cierto, tanto halago no fue indiferente a la artista más trascendente de la escena chilena, quien en sus redes sociales subió parte de la publicación del diario uruguayo para agradecer la designación de su álbum como los más destacados de Latinoamérica el año pasado.