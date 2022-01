PQNMJ: Un grito de batalla para las mujeres del mundo

La cantante neoyorquina Cyn Santana presentó hace un par de meses la canción ‘Come’ con la que se ganó el amor y el respeto del público latino.

Con más de un millón y medio de reproducciones en YouTube, Santana sabía que era el momento de llegar pisando fuerte con una nueva canción que diera de qué hablar.

‘Pa que no me jodan’ es un nuevo sencillo que busca convertirse en un grito de batalla para todas las mujeres del mundo. En ese orden de ideas muestra la realidad que viven muchas mujeres. Aquellas que buscan disfrutar de la vida solas, sin que nadie las moleste, y demostrando que están hechas para afrontar cualquier reto sin la ayuda de un hombre.

“Este segundo sencillo quería que hablara de cómo realmente me siento frente a la vida y la personas. Aquí hablo con la verdad al decir que no quiero al lado a nadie que me haga perder el tiempo”, señala la artista con respecto a su nueva canción.

El video de ‘Pa que no me jodan’, fue rodado en la ciudad de Nueva York y muestra un poco de la esencia de lo que es Cyn Santana.

”Quería que el video fuera rodado en mi ciudad natal. Aquí muestro un poco de lo que soy, de dónde vengo y en dónde nací. Quería que la gente se conectara más conmigo”, concluye Cyn Santana.

Para todos los que creen haber visto antes a Cyn Santana, podemos decir que sí, efectivamente. La artista estadounidense se dio a conocer hace un tiempo siendo parte del reality ‘Love & Hip Hop New York’ del canal VH1. Además de ser una reconocida influenciadora y modelo de la marca de ropa interior femenina ‘Savage Fenty by Rihanna’