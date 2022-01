Lucas Bravo de Emily in Paris explica lo duro que le ha resultado ser tan atractivo

La segunda temporada de Emily in Paris ha tenido tal éxito que se ha mantenido en los primeros puestos de Netflix desde su estreno. En ella aparece Lucas Bravo, el encargado de dar vida al chef Gabriel, tildado como el más guapo de la trama y el que le ha sacado suspiros a más de una.

Gabriel es el vecino y gran amor de Emily, aunque su historia de amor no puede tener frutos, pues es el novio de su amiga, Camile.

El actor de 33 años dio una entrevista a The Times, Bravo donde aseguró que no está muy a gusto con llevar el título del más guapo, ya que él no se considera “para tanto” y ha sido todo un reto.

Los inconvenientes que ha enfrentado Lucas Bravo por ser tan guapo

Al parecer en cine en Francia no tiene mayor agrado con los hombres que son muy atractivos, por lo que Lucas asegura que esto le ha traído inconvenientes en la industria.

“En Francia no quieren guapos, quieren caras rotas con personalidad”, mencionó haciendo referencia a los papeles que puede perder por ser considerado el chico apuesto de Emily in Paris. — Lucas Bravo

El famoso asegura que ser percibido como un sex-symbol lo hizo sentir muy consciente de sí mismo.

“De la noche a la mañana me he convertido en un objeto. Me ha hecho volverme mucho más consciente de mí mismo, porque cuando piensas en esa palabra y en la gente a la que se le aplica, siempre ves a una persona sana, atractiva y con músculos y yo no soy así”, declaró. — Lucas Bravo

De igual manera, detalló que le resulta agotador tener que mostrarse ante sus fans siempre perfecto pues está muy lejos de eso.