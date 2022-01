Estos son los secretos mejor guardados de la saga de ‘Harry Potter’

Si eres un verdadero fan seguramente no te perdiste Harry Potter 20 aniversario online, un especial de HBO Max que está causando furor, pues más allá de celebrarse el paso del tiempo, se revive el éxito de esta saga que aún sigue teniendo sus adeptos en todo el mundo.

Es por eso que bajo el título Harry Potter: Regreso a Hogwarts el público pudo apreciar este especial que ha permitido hacer una mirada a ese antes y después en la historia y entre sus protagonistas quienes no dudaron en estar presentes en este reencuentro lleno de emociones, nostalgia y magia.

Pero, más allá de todo lo vivido ante las cámaras a través también se evocaron o develaron algunos secretos que nunca antes se habían mencionado sobre su realización. Éstos van desde algunas técnicas inimaginables que se emplearon para lograr las más impactantes escenas, así como actores que confesaron su amor y admiración a sus coestrellas o demás integrantes de este numeroso y muy talentoso elenco.

Los secretos mejor guardados de la saga de Harry Potter 20 aniversario online

Durante el especial de Harry Potter 20 aniversario online, los fieles fans se emocionaron con el regreso de sus personajes favoritos creados por J.K. Rowling, pues muchos se mantienen intactos en su apariencia o físico, mientras que otros se transformaron por completo y se muestran cada vez más maduros hasta en su personalidad, esto es habitual tras el paso del tiempo, pero lo que ellos más agradecieron es que se pudo conocer de cerca detalles jamás revelados sobre esta producción y sus protagonistas.

Por eso, aquí te develamos algunos de los secretos mejor guardados de Harry Potter 20 aniversario online:

Chris Columbus no creí en esta historia: Así como se lee, el director de la trama en principio no confiaba en el desarrollo de esta producción, tanto que ni siquiera mostraba interés en leer los dos primeros libros de Harry Potter. Quien logró convencerlo fue su hija Eleanor quien lo motivó a contagiarse con el furor y magia de esta trama.

Las velas realmente flotaban: Si bien esta saga está envuelta entre una gran cantidad de efectos especiales, las famosas velas flotantes formaron parte de la excepción, pues éstas sí lograron ser reales y se logró debido al despliegue de creatividad de la producción que se las ingenio para que ellas fueran muy vistosas e inolvidables.

Emma Watson amaba a Tom Felton: Aunque hasta la fecha entre ello no ha pasado nada y solo tienen una muy estrecha y bonita amistad, la actriz que para el estreno de Harry Potter era una niña llegó a confesar que estaba muy enamorada de Tom, pero éste la vio siempre como una hermana.

Los padres de Daniel Radcliffe no estaban de acuerdo: Cuando el director Chris Columbus eligió a este chico como protagonista de esta historia, los padres de Daniel no estaban del todo convencidos de darle el permiso para que él fuera el protagonista de esta saga, pues no conocían cómo sería ese mundo y sobre todo porque el pequeño para ese entonces debía salir de Los Ángeles para ir a grabar la película.

A los actores les costó despedirse de sus personajes: Una vez que Harry Potter llegó a su fin los protagonistas de esta trama aseguraron que les resultó muy complicado dejar atrás sus roles, ya que se sentían muy cómodos con cada uno de ellos, además esto fue lo que les permitió tener el reconocimiento artístico en el mundo entero.