El 2022 puede ser un año muy importante para el futuro del Universo Extendido de DC (DCEU por sus siglas en inglés), con los estrenos de cuatro películas en formato live-action que pueden marcar un antes y un después, necesario para la franquicia de DC Films y para los intereses de Warner Brothers.

Para Warner y DC ha sido imposible competir con el monstruo creado por Marvel Studios, el MCU, y en ese interés de tener presencia en la industria cinematográfica ha fracasado en muchos proyectos y hasta dentro de sus propias oficinas.

Sin embargo, en 2021, DC Films demostró que, cuando deja trabajar a los directores, puede lograr grandes productos finales, como lo fue el Snyder Cut de Justice League o la aclamada nueva versión de Suicide Squad que dirigió James Gunn, considerada por Metacritic como la mejor película de superhéroes del año, incluso por encima de Spider-Man: No Way Home.

A continuación, todas las películas de DC Films que se estrenan en 2022, incluyendo un largometraje animado.

The Batman - 4 de marzo

The Batman se estrena el 4 de marzo y tiene toda la pinta de que va a sorprender a los fans del Caballero de la Noche. Sin embargo, y aunque parezca una desgracia, no será parte del Universo Extendido de DC, algo que confirmó el director Matt Reeves.

Reeves dijo que “necesitará crear una iteración con un aspecto más personal para su película”, por lo que no estaba obligado a “conectar con otras cintas del DCEU”.

Tras la salida de Ben Affleck, Robert Pattinson fue elegido para tomar el manto del protector de Gotham. La muy esperada película seguirá a Bruce Wayne en sus primeros días como el hombre murciélago y tendrá una plétora de personajes secundarios notables de DC, incluidos Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como el Pingüino, Paul Dano como El Acertijo, Jeffrey Wright como James Gordon y Zoe Kravitz como Catwoman.

DC League of Super Pets - 22 De Mayo

DC League of Super Pets puede ser la película más extraña del estudio hasta ahora. Como indica el título, se centrará en los compañeros animales de sus dueños superpoderosos y promete ser la joya animada del 2022.

La película será dirigida por los coguionistas de Wreck-It-Ralph, Jared Stern y Sam Levine. Dado que Cartoon Network tenía una serie animada de DC del mismo nombre, es posible que la película sea una adaptación de eso, o simplemente podría estar basada en el equipo Legion of Super-Pets de la Edad de Plata de DC Cómics.

Entre los personajes, veremos a Krypto the Super Dog, Ace the Bat-Hound, entre otros.

Black Adam - 29 De Julio

Originalmente se suponía que Black Adam se presentaría en Shazam!, pero eso nunca sucedió y Warner Bros. optó por darle al personaje su propia película independiente.

En los cómics, Black Adam es un adversario de Shazam, pero este largometraje no lo retratará como tal, sino como un antihéroe corrupto que solo busca limpiar su nombre y reputación.

La película se anunció por primera vez con Dwayne Johnson en el papel principal en 2014 y apenas terminó de rodarse este año. Inicialmente tenía una fecha de lanzamiento en diciembre de 2021, pero la filmación tuvo que retrasarse por la pandemia hasta el 29 de julio de 2022.

The Flash - 4 De Noviembre De 2022

De todas las películas que están en la lista de DC para 2022, ninguna ha estado en proceso por más tiempo que The Flash. Se anunció solo una semana después del estreno de la serie The Flash TV en The CW en 2014.

Hubo varios retrasos, ya que varios directores, como Seth Grahame-Smith, Rick Famuyima, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, abandonaron el proyecto, todo por diferencias creativas, uno de los grandes problemas de DC y Warner para lograr cintas exitosas. Finalmente, Andy Muschietti fue contratado para dirigir en julio de 2019.

La película estará protagonizada por Ezra Miller como la encarnación de Barry Allen. Miller fue originalmente elegido como el personaje de Batman V. Superman: Dawn of Justice, un papel que repitió en Justice League, esta vez jugando un papel mucho más importante en la historia.

Se espera que Flash tenga mucho en juego, ya que potencialmente podría estar basado en Flashpoint, una historia a gran escala que vio a Barry cambiar la cara del Universo de DC cuando usó el viaje en el tiempo para deshacer la muerte de su madre.

Además, Michael Keaton y Ben Affleck regresarán en sus respectivas versiones de Batman, y en el elenco también destacan Kiersey Clemons como Iris West, Sasha Calle será presentada como Supergirl y Billy Crudup, quien interpretaba al padre de Barry, Henry Allen, será reemplazado por Ron Livingston en el papel.

Aquaman and the Lost Kingdom - 16 De Diciembre De 2022

Aquaman fue un éxito tan grande para DC Films que una secuela parecía garantizada, y solo dos meses después de su lanzamiento, Warner Bros. confirmó que Aquaman 2 estaba en desarrollo y con James Wan como director.

La única sorpresa hasta ahora sobre el anuncio de la secuela es que se lanzará cuatro años después de la primera, y al igual que la precuela, Aquaman and the Lost Kingdom tiene una fecha de lanzamiento navideña, el 16 de diciembre.

Jason Momoa regresa como el Rey de la Atlántida, junto con Patrick Wilson como Ocean Master y Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta. A pesar de la polémica legal con Johnny Depp, Amber Heard volverá como Mera.