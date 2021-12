“No valoran lo propio”, Grupo Niche habla de su ausencia en la Feria de Cali

Mediante un comunicado de prensa la agrupación caleña se pronunció y comunicó a sus seguidores las razones por las cuales no estuvo en el cierre de la Feria de Cali en este 2021.

“Termina la Feria de Cali 2021 y por primera vez en su historia el Grupo Niche no estuvo en su programación oficial. A quienes corresponde tomar las decisiones les pareció costoso. Revisando la programación sí hubo presupuesto, pero no se valora lo propio. No tienen la perspectiva de ver que las más bellas flores crecen en el jardín de tu casa”, mencionan en el comunicado.

Además se refirieron a la opinión que tienen frente a las directivas de la feria “A las directivas de la Feria solo les interesaron las estadísticas financieras y no valoraron el hecho de que el Grupo Niche, creación del Maestro Jairo Varela, es un orgullo de Cali con más de 40 años de historia, que han sido ratificados recientemente con sendos Grammy Latino y Anglo, con giras vigentes en todo el mundo”.

Finalizando el comunicado de la siguiente manera “Hoy, 30 de diciembre, no cerramos la Feria de Cali, pero con orgullo y alegría estaremos en el Festival de La Luna y del Sol en Soacha, Cundinamarca, en donde llevaremos en alto el nombre de La Sucursal del Cielo. Las decisiones autónomas de unos directivos no afectarán la trayectoria de Corfecali, el respeto a nuestra ciudad y a su gente que tanto amamos. Siempre seremos de Cali y para Cali”.

