Los comentarios más agresivos entre Dwayne Johnson y Vin Diesel que evidencian su enemistad

Dwayne Johnson y Vin Diesel Los actores no tienen una buena relación

Dwayne Johnson y Vin Diesel eran para los fans de ‘Rápidos y Furiosos’ la nueva dupla del cine, protagonizaban, al menos en la pantalla, una amistad que podría llenar el vacío que un día Paul Walker unió y que no pudo mantenerse así tras su muerte.

Para tristeza de los fans de la saga eso no sucedió y las recientes declaraciones de Dwayne Johnson, ‘La Roca’, no volveremos a verlo actuar en la taquillera película ‘Rápidos y Furiosos’.

Dwayne Johnson y Vin Diesel

‘La Roca’ se integró a ‘Rápidos y Furiosos’ en la entrega número cinco dando vida Luke Hobbs, un agente que en un inicio representó una amenaza apara Toretto y los suyos pero terminó convirtiéndose en un aliado y en uno de los personajes clave para las siguientes entregas.

En 2016 Dwayne Johnson compartió un mensaje en el que dejó ver que esa química que tano ansiaban los fans entre su personaje y el de Von Diesel, solo era parte de la ficción.

“No hay otra franquicia que me haga hervir la sangre más que ésta. Mis coprotagonistas femeninas son siempre increíbles y me encantan. Sin embargo, mis coprotagonistas masculinos son una historia diferente”. — Dwayne Johnson a través de su cuenta de Instagram

Eso no terminó ahí, además de hacer referencia a la poca química para trabajar con sus compañero hombres, el actor concluyó: “Algunos se comportan como hombres íntegros y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto”, afirmaba el actor.

Ante tales declaraciones de ‘La Roca’ en Instagram, Vin Diesel salió a aligerar el tema, pero parece que lo único que consiguió fue avivar las llamas de la enemistad.

“Yo protejo la franquicia. Protejo a todos, incluyendo a Dwayne. Protegí a Dwayne más de lo que él nunca sabrá. Y no importa. No tiene por qué saberlo. Pero lo aprecia. Lo sabe”, dijo Diesel. “Dwayne sólo tiene un Vin en su vida. Dwayne Johnson sólo tiene un hermano mayor en este mundo del cine y ese soy yo”. — Vin Diesel en entrevista para medios estadounidenses

El posteo que marcó un final definitivo

Tal parece que la gota que derramó el vaso fueron las declaraciones de Vin a través de Instagram en el que suplicaba a su “hermano menor” que volviera a la saga.

“Mi pequeño hermano Dwayne... el momento ha llegado. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No pasa una festividad sin que ellos y tú enviéis buenos deseos... Pero el momento ha llegado. El legado espera”.

Ante tales declaraciones, ‘La Roca’ consideró una manipulación utilizar a sus hijos para hacerlo volver a la película.

“El reciente post público de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que metiera en esto a sus hijos, ni la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Ya hablamos de esto los dos hace meses y llegamos a un acuerdo bien claro”, declaró.