La sexy foto de fin de año de Juanpis González

‘Juanpis González’ sorprendió a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con una sugestiva foto en ropa interior, donde además se le ve un abdomen marcado como el que cualquier modelo envidiaría.

“No sé por qué piuts le recibí este regalo a Nicks (dizque para usarlos mañana). Obvio le iba a devolver esta damier comprada en el Only, pero al probármelos me di cuenta que me quedan muy TOP. ¿Ustedes que opinan Juanpilievers?”, fueron las palabras del personaje acompañando la publicación.

Además el color de la ropa interior que utiliza es amarilla, esto con el fin de destacar los agüeros que se tienen para finalizar el año.

“Cuéntenme si también usan underwear de este color o qué agüero manteco hacen para recibir el #NewYear”, agregó.

Aunque parezca casi obvio, cabe destacar que la persona que aparece en la foto realmente no es Alejandro Riaño sino que es un fotomontaje. No obstante, a pesar de esto, fue recibida con divertidos comentarios por parte de los seguidores del comediante.

“No se rick parece falso”, “Ese es el mismo Photoshop que usa la Policía cuando muestra una captura?”, “Obvio, los cucos suerte no pueden faltar”, fueron algunas de las divertidas respuestas a la publicación.

Vea aquí la sensual foto de Juanpis González