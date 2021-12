“Don’ t look up”: los lujosos vestuarios que se usaron en la película

Muchos manifestaron su asombro tras ser lanzado el tráiler oficial de 'Don't Look Up' y ver a cada una de las estrellas de su reparto. Twitter @Lbaini

Netflix celebra el éxito que ha tenido la película “Don´t look Up” (No mires arriba), uno de los títulos más esperados por los suscriptores de la plataforma. Uno de los detalles que destaca en esta producción protagonizada por Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jennifer Lawrence, es la moda de sus personajes, algunos vestidos con firmas de alta costura.

“Riley Bina”, personificada por Ariana Grande, da cátedra de moda con varios de sus atuendos. El primero de ellos se caracteriza por varias cintas de cuero que se ven en su cuello y a través de su cabello pero que además sirven de tirantes para su cediño vestido Valentino. La estrella de la música también usó botas Valentino de cuero elástico hasta los muslos.

“Me encantó la idea de hacer algo por Riley Bina porque ella no es Ariana Grande. Fue muy importante para mí que cada vez que saliera en escena no pensáramos que era Ariana Grande”, expresó Susan Matheson diseñadora de vestuario de Don´t Look Up, citada por Netflix Tudum. La cantante, conocida por su larga cola de caballo, accedió a cada idea de Matheson. “Le envié todos los bocetos y su respuesta fue rotunda: ´Me encanta´”.

Otro de los vestuarios más llamativos de este personaje lo lució durante el concierto organizado por los dos científicos Randall Mindy y Kate Dibiasky, interpretados por DiCaprio y Jennifer Lawrence. En esta escena, Grande usó un vestido blanco con plumas en la parte superior, también confeccionado por Valentino y Matheson. La parte inferior con una gran falda ondulante y cola de tul evoca a una criatura marina, según la diseñadora. “Quería que pareciera un pulpo moviéndose bajo el agua”, citó la publicación.

Un dato curioso de la moda en la película que se ha popularizado en la plataforma Netflix, fue el bolso Hermes que llevó el personaje de Johah Hill, hijo y asistente de la presidente de Estados Unidos interpretada por la ganadora del Óscar, Meryl Streep. “En un momento Hill quería tener un Hermès Birkin original, eso también fue un problema en términos de seguros. Así que encontré este bolso que usa en la película en Amazon por 38 dólares”, dijo la diseñadora citada por Glamorade.

Kate Dibiasky, la estudiante de posgrado de astronomía interpretada por Jennifer Lawrence también mostró grandes cambios en su vestuario a lo lardo de la película Don´t Look Up. Ella comienza llevando sueteres antiguos y monótonos. Lleva estas increíbles botas de combate que le hizo esta empresa en Italia, en un pueblo llamado Moma, como el conocido Museo de Arte Moderno. A medida que la echan y tiene que volver a casa comienza a vestirse cada vez más punk”.

El personaje lució una chamarra de piel sintética con estampado de leopardo. “Realmente comienza a usar cosas que parecen de una tienda de segunda mano que la alejan completamente del mundo de la Casa Blanca”, explicó la diseñadora Matheson.

Cate Blanchett también destaca como “Brie Evantee”, la conductora del talk show The Daily Rip. La primera vez que apareció en escena lució un atrevido vestido rojo combinado con el logro del famoso programa de televisión donde ambos científicos intentan alertar sobre la próxima llegada a la Tierra de un peligroso y enorme cometa.

Luego se despojó de sus anteojos y sueter de cuello alto tal como que llevó en la reunión de la Casa Blanca, y apareció en la escena con un sexy y elegante corsé de cuero rojo, en una actitud más agresiva donde se enfrenta a la esposa del científico Randall Mindy, con quien tiene un romance. En su última escena en la película, junto antes del Armagedón, ella decidió usar un abrigo de color verde oscuro con par de brazaletes brillantes en su muñeca.