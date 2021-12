Rauw Alejandro, un artista más que se baja de la feria de Cali por el Covid-19

Rauw no se presentará en Cali Foto tomada de su Instagram @rauwalejandro

El artista canceló su presentación de la noche del 29 de diciembre en el concierto de música urbana Cali Vive Reggaetón, en Diamante de Béisbol al sur de Cali. En este era headliner junto a Feid y Manuel Turizo.

El regaetonero anunció, por medio de su manager en Colombia: David Valencia, que le será imposible hacer parte de la feria pues en las pruebas que les exigieron para entrar a Colombia, algunos de los miembros de su equipo de trabajo resultaron contagiados con Covid-19.

“Qué tal mi gente de Cali - Colombia, Ra Rauw dejándole un mensaje a todos mis fans allá: No podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control, un brote de covid en mi equipo de trabajo. Yo sin mi equipo no puedo dar el show que ustedes se merecen”, se ve decir al artista en el video compartido.

Asegura en el mismo, sin embargo, que su fecha entonces se corrió para el 25 de febrero de 2022.

Este anuncio se suma al de El Gran Combo de Puerto Rico, Rey Ruiz, Silvestre Dangond, y Fruko y Sus Tesos, que en días pasados también anunciaron que no harían parte del evento, debido a la enfermedad.